Украина навредила обороне Израиля.

Эксперты: Израиль согласился на перемирие с Ираном из-за нехватки боеприпасов

Скоротечный конфликт с Ираном обнажил проблемы ПВО и ПРО Израиля. Как отмечают западные СМИ, у Тель-Авива наблюдается острая нехватка боеприпасов для комплексов противовоздушной обороны. Эксперты указывают, что дефицит вызван необходимостью США поддерживать как еврейское государство, так и Украину. Насколько в действительности критично положение Израиля?

В западных СМИ появилась информация, что у израильской армии заканчиваются некоторые ключевые виды вооружений и боеприпасов. Как отмечает NBC News, дефицит сформировался на фоне напряженных отношений между Дональдом Трампом и премьером еврейского государства Биньямином Нетаньяху.

По данным The Wall Street Journal, речь в первую очередь идет о боеприпасах для противоракетных комплексов Arrow. Издание подчеркивает, что Штаты знали о данной проблеме Израиля несколько месяцев назад. За это время Вашингтон пытался помочь Тель-Авиву восполнить запасы, однако после отправок большого количества снарядов на Ближний Восток к их исчерпанию подошли и сами Штаты.

При этом в рамках текущего конфликта еврейскому государству пришлось отбиваться от крайне масштабных атак со стороны Ирана. Так, издание The Times of Israel пишет, что в общей сложности Тегеран выпустил около 600 баллистических ракет. Отбить удалось 90% всех боеприпасов, выпущенных по территории Израиля.

В материале общее число ракет, которым располагала Исламская республика на момент начала конфликта, оценивается в две тысячи единиц. Предполагается, что на восполнение потраченных запасов у Тегерана уйдут долгие месяцы работы, однако информационный портал CTech отмечает, что Израилю все же придется задуматься о значительных корректировках имеющихся систем ПВО.

Сообщается, что наращивание противовоздушной обороны еврейского государства будет развиваться в рамках внедрения инновационных технологий противодействия ракетным ударам. В частности ожидается, что до конца года израильский концерн Rafael предоставит ЦАХАЛ системы лазерного перехвата Iron Beam.

В целом данная компания производит немало боеприпасов для систем ПВО государства. Однако в то же время атакующая мощь Ирана также продолжает нарастать. Так, Тегеран впервые использовал против еврейского государства ракеты Kheibar, дальность которых составляет 2000 километров, передает Mehr.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем. Однако после этого Тель-Авив заявил о перехвате двух иранских ракет и поручил военным ответить на атаку. При этом начальник генштаба армии страны Эяль Замир заявил о завершении значимого этапа 12-дневной операции против Ирана и нацеленности на сектор Газа.

"Израиль активно применял авиационные боеприпасы для атак по целям на территории Ирана в ходе 12-дневного конфликта. Количество налетов и их интенсивность не дают оснований говорить, что еврейское государство столкнулось с каким-то дефицитом вооружений. Этой проблемы нет и сейчас", – отметил Яков Кедми, экс-руководитель израильской спецслужбы "Натив".

Он отметил, что операции ЦАХАЛ предшествовала серьезная подготовка. "Так, руководство страны тщательно производило все расчеты: сколько целей, как их надо уничтожить и сколько потребуется боеприпасов для поражения каждой из них. Все ресурсы были заранее подготовлены. Тель-Авив также регулярно получал снаряды от США", – пояснил собеседник.

Похожая ситуация и по ракетам для ПВО,

добавил Кедми. Он напомнил, основные виды задействованных противоракет – израильского производства. Среди них – "Праща Давида", Arrow-2 и Arrow-3. "Ключевой источник пополнения вооружений у Тель-Авива – собственный ВПК", – подчеркнул спикер.

По его оценкам, публикация американских СМИ о дефиците боеприпасов – глупость. "Причины появления материала могут быть разные: например, непрофессионализм журналистов. Возможно, речь идет о политическом заказе с целью исказить истинное положение дел", – акцентирует Кедми.

Российские эксперты придерживаются противоположного мнения. "Израиль действительно испытывает дефицит боеприпасов. В ходе нынешнего 12-дневного конфликта при меньшем количестве запусков Иран добивался большего числа попаданий по территории противника. Это видно по статистике использованных ракет", – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив "Основание".

"Израильские системы "Железный купол", "Праща Давида" и "Хец" работали на пределах своего боезапаса

и под конец использовались ЦАХАЛ для перехвата ударов, нацеленных на стратегические объекты, в то время как атаки на второстепенные цели зачастую даже планово пропускались", – напомнил собеседник.

"Израиль делает крайне серьезную ставку на перехватчики ракет, которые производят США, хотя формально это числится совместными предприятиями. Вашингтон передает их Тель-Авиву, чтобы создать хотя бы видимость эшелонированной системы ПВО и ПРО. При этом существенный вклад в перехват иранских ракет вносили американские и британские корабли в Красном и Средиземном морях", – напомнил спикер.

"Стоит отметить, что Израиль испытывает также нехватку авиабомб и управляемых ракет классов "воздух – воздух" и "воздух – земля". Кроме того, я уверен, под дефицитом подразумевается и изношенность фронтовой авиации ввиду ее интенсивного использования, пусть и даже без формальных потерь. Очевидно, у авиации ЦАХАЛ в ходе этой войны весьма вырос так называемый ремонтный долг", – детализировал аналитик.

"Для Тель-Авива этот конфликт был намного дороже, чем для Тегерана.

Думаю, что Израилю понадобится несколько месяцев на восполнение потерь", – спрогнозировал эксперт, указав на связь между израильским дефицитом и нехваткой вооружения у ВСУ.

"Тель-Авив и Киев получают оружие из одного источника – НАТО. Европейские страны даже снимали зенитные комплексы с боевого дежурства, чтобы передать их Украине. Так же частично комплектовались и вооруженные силы еврейского государства. Сложилась ситуация, в рамках которой западным союзникам стран пришлось работать на два фронта одновременно. Это подразумевает серьезные финансовые затраты, поддерживать приемлемую боеспособность обеих армий становится очень сложно", – пояснил Анпилогов.

Схожей точки зрения придерживается Илья Крамник, научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН. Он допустил, что Израиль испытывает дефицит боеприпасов противовоздушной обороны. Речь о ракетах для систем типа Arrow и "Праща Давида", которая создается с активным использованием американских комплектующих, уточнил собеседник.

"Расход боеприпасов для перехвата запущенных из Ирана ракет весьма заметен.

На фоне длительной кампании, очевидно, арсеналы сократились. И это проблема для Израиля", – акцентировал эксперт. По его мнению, нехватка ключевых видов вооружений могла стать одной из причин, почему власти еврейского государства поддержали инициативу Трампа о прекращении огня на Ближнем Востоке.

Применение Тегераном новых баллистических ракет в ходе конфликта, вероятно, способствовало углублению дефицита противоракет. "Такие цели сложнее перехватывать", – пояснил Крамник, добавив, что в последние дни острой фазы количество и интенсивность иранских залпов сильно сократились.

Анастасия Куликова