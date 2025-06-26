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На Украине заметили макет ЗРК «Бук»

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Кадр: Telegram-канал Dambiev
Кадр: Telegram-канал Dambiev.

На Украине заметили передвижной макет ЗРК «Бук-М1»

Передвижной макет машины из состава зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М1» заметили на Украине. На соответствующий ролик обратил внимание Telegram-канал Dambiev.

На записи виден макет пусковой установки ЗРК «Бук», который буксирует легковой пикап. Ложная цель получила колесное шасси для транспортировки. Макет повторяет большую часть внешних особенностей настоящей установки.

Подобные изделия используют для отвлечения разведки, которая может принять макет за настоящую установку. В этом случае ракету или дрон потратят на муляж.

В апреле на Украине заметили передвижной макет пусковой установки M902 из состава ЗРК Patriot. На изделии сымитировали контейнеры с зенитными ракетами, подъемный механизм и аппаратуру пульта управления.

В марте издание The National Interest сообщило, что американская компания Lockheed Martin построила макет российского зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1», который будут использовать в ходе тренировок пилотов истребителей F-16 Fighting Falcon и F/A-18E/F Super Hornet.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
96К6 Панцирь-С1
F-16
F-18
Patriot ЗРК
Super Hornet
Бук-М1
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
Бук ЗРК
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