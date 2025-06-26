Будущее Украины точно не в НАТО: итог саммита в Гааге убил Зеленского (The Telegraph UK, Великобритания)

Telegraph: члены НАТО смягчили риторику в адрес России в итоговой декларации

На саммите НАТО Трамп с недоверием отнесся к обязательству остальных членов альянса соблюдать 5 статью его договора, пишет The Telegraph. Зеленский пытался добиться поддержки в осуждении России, однако у него ничего не вышло — США полностью задавали тон мероприятия.

Союзники по НАТО согласились смягчить риторику в адрес России, говорится в итоговом коммюнике.

Формулировки в этом документе гораздо короче, чем обычно, и выглядят менее жесткими по сравнению с предыдущими годами.

В заявлении, впервые опубликованном The Telegraph, 32 члена НАТО "подтверждают свои неизменные суверенные обязательства по оказанию поддержки Украине, безопасность которой способствует нашей безопасности. С этой целью Альянс будет учитывать прямые взносы на нужды обороны Украины и ее оборонной промышленности при расчете оборонных расходов союзников".

Решение не упоминать конфликт на Украине было принято в обмен на приверженность президента Трампа 5-й статье Устава НАТО.

"Мы подтверждаем нашу непоколебимую приверженность коллективной обороне, закрепленной в 5-й статье Вашингтонского договора: нападение на одного — это нападение на всех", – говорится в документе.

Перед саммитом в Гааге президент Трамп сделал неоднозначные заявления о приверженности США 5-й статье Устава НАТО.

Он заявил, что "существует множество определений 5-й статьи". Это вызвало нешуточное беспокойство у стран-членов Альянса, которые опасаются, что могут потерять гарантии безопасности со стороны США в ближайшем будущем.

Европейские союзники и Канада вернули расположение президента Трампа, пообещав увеличить свои расходы на оборону до 5% ВВП.

"Будучи едины перед лицом фундаментальных угроз и вызовов безопасности, в частности долгосрочной угрозы для евроатлантической безопасности, исходящей от России, и постоянной угрозы терроризма, союзники по НАТО обязуются к 2035 году ежегодно инвестировать 5% ВВП на основные оборонные потребности, а также на расходы, связанные с обороной и безопасностью", – говорится в заявлении.

Кроме того, в нем нет упоминаний о поддержке Киева со стороны НАТО, что может вызвать беспокойство у ее ярых сторонников.

Текст Декларации Гаагского саммита:

1. Мы, главы государств и правительств стран Североатлантического союза, собрались в Гааге, чтобы вновь подтвердить нашу приверженность самому сильному в истории союзу — НАТО, а также трансатлантическим связям. Мы вновь подтверждаем нашу нерушимую приверженность коллективной обороне, закрепленную в статье 5 Вашингтонского договора, которая гласит, что нападение на одного является нападением на всех. Мы по-прежнему едины и преисполнены твердой решимости защищать миллиард наших граждан, оборонять Североатлантический союз и отстаивать нашу свободу и демократию.

2. Будучи едины перед лицом фундаментальных угроз и вызовов безопасности, в частности долгосрочной угрозы для евроатлантической безопасности, исходящей от России, и постоянной угрозы терроризма, союзники по НАТО обязуются к 2035 году ежегодно инвестировать 5% ВВП на основные оборонные потребности, а также на расходы, связанные с обороной и безопасностью, в целях обеспечения наших индивидуальных и коллективных обязательств по статье 3 Вашингтонского договора. Эти инвестиции обеспечат нас силами, потенциалом, ресурсами, инфраструктурой и позволят нам нарастить боеготовность и повысить устойчивость, которые необходимы для сдерживания и обороны в соответствии с нашими тремя основными задачами, а именно: сдерживанием и обороной, предотвращением кризисов и кризисным регулированием, а также безопасностью на основе сотрудничества.

3. Союзники по НАТО согласны с тем, что их обязательство о выделении 5% будет охватывать две основные категории инвестиций в оборону. Союзники по НАТО станут ежегодно выделять не менее 3,5% ВВП на основе согласованного определения оборонных расходов НАТО к 2035 году для покрытия основных оборонных потребностей и достижения целевых показателей НАТО в области потенциала. Союзники по НАТО договариваются представлять ежегодные планы, отражающие надежный пошаговый путь к достижению этой цели. Также союзники по НАТО будут направлять до 1,5% ВВП ежегодно, в частности, на защиту нашей критически важной инфраструктуры, наших сетей, обеспечение нашей гражданской готовности и устойчивости, стимулирование инноваций и укрепление нашей оборонно-промышленной базы. Динамика и соотношение расходов в рамках этого плана будут пересмотрены в 2029 году с учетом стратегической обстановки и обновленных целевых показателей в области потенциала. Союзники по НАТО вновь подтверждают свои неизменные суверенные обязательства о предоставлении поддержки Украине, безопасность которой — это вклад в нашу собственную безопасность, и с этой целью будут учитывать прямые взносы на оборону Украины и ее оборонную промышленность при расчете оборонных расходов стран.

4. Мы подтверждаем нашу общую приверженность быстрому расширению трансатлантического сотрудничества в оборонной промышленности и использованию новых технологий и духа инноваций для укрепления нашей коллективной безопасности. Мы будем работать над устранением барьеров в торговле оборонной продукцией между союзниками и будем использовать наши партнерские отношения для содействия сотрудничеству в оборонной промышленности.

5. Мы выражаем признательность правительству Королевства Нидерландов за оказанное нам щедрое гостеприимство. Мы ожидаем нашей новой встречи в 2026 году в Турции, за которой последует наша следующая встреча в Албании.