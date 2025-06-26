Зеленский на саммите в Гааге: как дипломаты НАТО оправдывают понижение статуса Украины (Der Spiegel, Германия)

Spiegel: присутствие Зеленского на саммите НАТО ничего не дало Украине

Присутствие Зеленского на саммите в Гааге носит чисто формальный характер, пишет немецкое издание Spiegel. Несмотря на то, что он приехал на встречу лидеров стран Североатлантического альянса, принятие каких-либо решений или переговоров о вступлении страны в НАТО не ожидается.

Матиас Гебауэр (Matthias Gebauer), Тимо Леманн (Timo Lehmann).

Североатлантический альянс намерен принять в Гааге решение о масштабном наращивании вооружений. Поводом для этого послужили военная операция России на Украине, однако сама Украина на саммите упоминается лишь вскользь. Это приводит к нелепым ситуациям.

Выступление длится всего несколько минут, оно призвано продемонстрировать единство. "Здесь вы среди друзей", — говорит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Председатель Европейского совета Антониу Кошта также осыпает гостя из Украины лестными словами. А генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркивает, что европейцы по-прежнему на стороне страны, раздираемой боевыми действиями.

Однако одни лишь слова на саммите НАТО в Гааге не помогут Зеленскому. Только в ночь на понедельник в результате российских ударов на Украине погибли по меньшей мере девять мирных жителей (Российская армия наносит удары исключительно по военным объектам — прим. ИноСМИ).

Еще на прошлом саммите НАТО Зеленский был в центре внимания. На этот раз об этом не может быть и речи. Встреча с европейцами — это обязательная формальность, которая займет всего несколько минут, не больше.

Вступление в НАТО пока не обсуждается

Европейские дипломаты НАТО уже несколько дней пытаются оправдать понижение статуса Украины на саммите.

Они утверждают, что новое коммюнике саммита не отменяет перспективу вступления Украины в НАТО, о которой было решено в последние два года, просто она больше не упоминается.

Кроме того, в проекте итогового коммюнике есть фраза о том, что оборона Украины от России косвенно служит безопасности НАТО.

Следует отметить, что Зеленский также примет участие в ужине глав правительств во вторник вечером в королевском дворце.

На бумаге все это может выглядеть правдоподобно. Однако в реальном политическом мире после этого саммита вопрос о вступлении Украины в НАТО, скорее всего, будет снят с повестки дня на долгие годы — по крайней мере, до тех пор, пока в Белом доме остается Дональд Трамп.

Наиболее откровенно об этом высказался в Гааге министр обороны Украины. "Для нас вступление в НАТО было бы лучшей гарантией безопасности, но некоторые страны больше не поддерживают эту идею", — заявил Рустем Умеров на одной из дискуссионных площадок. Он не упомянул имя Трампа.

Проблемы европейцев столь же очевидны.

Даже если ЕС продолжит сбор средств, этого будет недостаточно, чтобы компенсировать помощь США, если она перестанет поступать. Рютте говорил о 35 миллиардах евро военной помощи, которые страны НАТО уже обещали выделить в этом году, в прошлом году эта сумма составляла 50 миллиардов.

Кроме того, Вашингтон пока не поддерживает европейскую стратегию по принуждению Москвы к серьезным мирным переговорам с помощью новых жестких санкций. Фон дер Ляйен еще раз подчеркнула в Гааге, что 18-й пакет санкций против России, запланированный ЕС, будет "жестким".

Однако нет уверенности, что этот пакет действительно будет принят. Венгрия и Словакия намерены заблокировать санкции против России в ЕС и уже несколько дней не проявляют готовности к переговорам.

Федеральное правительство, и это ни для кого в Берлине не секрет, надеялось, что на встрече в Гааге будет продемонстрировано более явное проявление солидарности с Украиной. Однако уже во время переговоров по итоговому коммюнике саммита стало ясно, что США занимают жесткую позицию.

Ни в коем случае нельзя было вновь поднимать вопрос о возможном вступлении Украины в НАТО, как это делал предшественник Трампа Джо Байден. Обязательства по дальнейшим поставкам оружия были сформулированы настолько мягко, что не налагают на США никаких обязательств.

Берлин не смог продвинуть и другую идею. Зеленский хотел, чтобы в Гааге собралась так называемая Контактная группа по Украине, которая регулярно координирует поставки оружия в Киев. США, которые создали этот формат на базе ВВС США Рамштайн вскоре после начала конфликта, вышли из группы сразу после инаугурации Дональда Трампа. Следовательно, Трамп не появился бы в Гааге.

Блокировка санкций

Тем не менее, по имеющимся данным, в среду днем Зеленский и Трамп все же встретятся в Гааге. Глава украинского правительства намерен вновь попытаться убедить президента США присоединиться к более жестким санкциям.

Зеленский явно пытается вновь привлечь внимание к своей теме. Он напоминает о связях между режимами Ирана, Северной Кореи и России. "Наша солидарность — лучший ответ на военную сеть России", — заявляет он.

Кроме того, он призывает инвестировать в украинскую отрасль беспилотных летательных аппаратов. В ЕС уже предпринимаются попытки вовлечь Украину в оборонное сотрудничество, чтобы использовать опыт боевых действий против России. Это особенно актуально для отрасли беспилотных летательных аппаратов.

В этом участвует и федеральное правительство Германии, которое, по информации SPIEGEL, выделяет сотни миллионов евро на производство украинских боевых дронов. В частности, финансируется производство дронов типа An196, так называемой системы дальнего удара, которая, оснащенная боевой частью, может пролететь более 2000 километров. На немецкие деньги Украина может произвести несколько сотен таких беспилотников. Соответствующие подразделения уже прошли обучение по обращению с этой системой вооружения.

Если еще несколько стран инвестируют в украинскую оборонную промышленность, Украина уже добьется немалого успеха на саммите.