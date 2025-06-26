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ТАСС

Баканов: Россия выступает за сохранение космоса вне политики

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Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ ТАСС

Страна продолжает в полной мере выполнять свои международно-правовые обязательства в сфере исследования и использования космического пространства, заявил глава Роскосмоса

ВЕНА, 25 июня. /ТАСС/. Россия выступает за сохранение космоса пригодным для использования в мирных целях как нынешних, так и будущих поколений - вне политики, в интересах всех народов, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов.

"Сегодня Российская Федерация продолжает в полной мере выполнять свои международно-правовые обязательства в сфере исследования и использования космического пространства и последовательно выступает за сохранение космоса пригодным для использования в мирных целях как нынешним, так и будущим поколениями - вне политики, в интересах всех народов", - сказал Баканов, выступая на пленарной сессии Комитета ООН по космосу в Вене.

Он рассказал о принятом недавно в России новом нацпроекте "Космос", в который вошли восемь федеральных проектов. Два из них - "Космическая наука" и "Космический атом" - нацелены на освоение Солнечной системы.

Баканов напомнил, что в мае 2025 года с Китайской национальной космической администрацией был подписан меморандум о сотрудничестве по созданию лунной электростанции, которая станет важным вкладом в проект по созданию Международной научной лунной станции. Кроме того, с помощью исследования атмосферы Венеры российские ученые постараются узнать, существовала ли там жизнь и как это может повлиять будущее с атмосферы Земли.

"Проекты "Кадры" и "Производственно-технологическая система" нацелены на развитие отрасли, создание инфраструктуры и других условий, необходимых для реализации всех остальных проектов", - пояснил гендиректор Роскосмоса. Кроме того, он отметил, что в целях обеспечения задач социально-экономического развития России и ее регионов будут реализованы проекты "Современный конкурентный доступ в космос", "Пилотируемая космонавтика", "Связь" и "Наблюдение за Землей". В рамках проекта "Навигация" заложено развитие навигационных систем до дециметровой точности к 2031 году. "Отдельно хочу отметить, что каждый федеральный проект предусматривает широкое партнерство государственных структур с частным сектором, что существенно снизит нагрузку на бюджет и повысить эффективность отрасли за счет рыночных механизмов", - подчеркнул глава госкорпорации.

Он рассказал о проекте группировки "Рассвет" компании "Бюро 1440". Группировка обеспечит скорость передачи до одного гигабита в секунду и покрытие в любой точке мира, даже на Северном морском пути. Развитие получат и группировки на геостационарной и высокоэллиптических орбитах - телекоммуникационные аппараты "Ямал" и "Экспресс-РВ". Роскосмос также продолжает разрабатывать новые ракеты-носители. Готовится стартовый стол под новую ракету "Союз-5", запуск которой состоится в декабре этого года в рамках совместного российского-казахстанского проекта "Байтерек". "Запланировано создание ракеты-носителя "Амур" с возвращаемой первой ступенью", - добавил Баканов. 

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