Дональд Трамп: "С Украиной надо что-то делать" (Bloomberg, США)

Bloomberg: Трамп считает, что ситуация на Украине "вышла из-под контроля"

Президент США Дональд Трамп призвал других лидеров стран НАТО что-то сделать с Украиной, сообщает Bloomberg. Американский президент считает, что ситуация там "полностью вышла из-под контроля".

Президент США Дональд Трамп не показывал особого энтузиазма в ходе встречи с Владимиром Зеленским. Позже, на закрытом заседании с лидерами стран НАТО, американский лидер заявил, что с Украиной нужно что-то делать, поскольку ситуация там "полностью вышла из-под контроля". Информация об этом поступила от осведомленного источника, который попросил не раскрывать своего имени.

Хотя он не вдавался в подробности, комментарий Трампа был расценен как позитивный знак вовлеченности лидера США в ситуацию на Украине.