Пентагон потратился на разработку прототипа армейского грузовика, а контракт продлил с предыдущим поставщиком

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Армия Соединенных Штатов заключила контракт на поставку очередной партии тяжелых самосвалов на сумму 221,8 миллиона долларов. Вообще, ситуация с ними почти детективная.

В 2018 году компания Mack Defense из Аллентауна, штат Пенсильвания, полностью принадлежащая Mack Trucks, Inc. (входит, к слову, в шведский концерн Volvo Group), заключила контракт с Министерством обороны США на поставку новых большегрузных самосвалов на сумму 296,4 миллиона долларов сроком на семь лет. Всего за это время американским военным были переданы 683 самосвала M917A3 на замену устаревшим машинам.

Однако уже в 2023 году, еще до истечения срока действия контракта с Mack Defense, Пентагон объявил проведение тендера на разработку прототипа для своей программы «Общий тактический грузовик» в рамках модернизации парка тяжелых тактических колесных транспортных средств (CTT) для многоцелевых операций. Зачем нужно было проводить этот тендер, понять сложно, но не суть.

В конкурсе приняли участие шесть компаний-производителей большегрузов, а выиграла его, что «удивительно», Mack Defense. На «разработку прототипа» грузовика было потрачено 24,25 миллиона долларов. Наверняка они были освоены надлежащим образом.

Теперь Министерство обороны США официально сообщило, что заключило контракт на поставку тяжелых самосвалов M917A3, а также сопутствующих логистических и инженерных услуг, на сумму 221,8 миллиона долларов. И вновь с компанией Mack Defense, которая никакого нового прототипа грузовика не разрабатывала, а лишь провела модернизацию существующего автотранспорта. Куда делись более 24 млн долларов — большой вопрос.

Согласно информации, предоставленной компанией Mack Defense, самосвал M917A3 (даже маркировка с 2018 года не изменилась) представляет собой милитаризованный вариант платформы для грузовиков серии Mack Granite, адаптированный для удовлетворения жестких оперативных потребностей армии США. Модель M917A3, созданная для выполнения тактических задач, спроектирована таким образом, чтобы перевозить тяжелые грузы как внутри страны, так и на переднем крае. А до этого как было?

Mack Defense собрала команду мирового класса с одной целью — предоставить армии США лучший в своем классе тяжелый самосвал, отвечающий всем военным требованиям

— говорится на веб-сайте компании.

Самосвал M917A3 предназначен для обеспечения мобильности армии США и проведения инфраструктурных операций, включая строительство и техническое обслуживание аэродромов, дорог, полигонов и других критически важных объектов. Прочная платформа может работать в самых разных условиях и на разной местности при транспортировке сыпучих материалов, таких как гравий, песок или щебень.

В уведомлении о заключении контракта, а фактически, перезаключения предыдущего, который истек 18 мая 2025 года, не было указано ни точное количество грузовиков, ни перечень связанных с ними вспомогательных служб. Однако срок действия и стоимость контракта указывают на многолетнее обязательство Mack Defense поддерживать и расширять парк M917A3 в армейских подразделениях ВС США.

Грузовик M917A3 HDT, созданный на базе коммерческого грузовика Mack Granite, был модернизирован под требования американской армии. В самосвальном кузове он может перевозить до 27 тонн груза. Объем кузова составляет 13,7 кубических метров. Автомобиль имеет полный привод, усиленные мосты, увеличенный дорожный просвет и дизельный двигатель, совместимый с топливом JP-8 (фактически, авиационный керосин).