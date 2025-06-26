Канцлер Германии отметил необходимость усилить санкционное давление на Россию

ГААГА, 25 июня. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что конфликт на Украине не решить военным путем, и утверждал, что следует усилить санкционное давление на Россию.

"Не будет военного решения этого конфликта", - сказал он на пресс-конференции в Гааге. "Мы должны повысить экономическое давление на Москву", - считает Мерц.

Он напомнил, что ЕС в четверг намеревается принять 18-й пакет санкций. "Но только этого не хватит, мы нуждаемся в более активном участии США в таких санкциях", - заявил канцлер. Мерц сообщил, что на полях саммита НАТО лично еще раз поговорил с президентом США Дональдом Трампом и передал ему, что ЕС хотел бы введения новых ограничений против России и со стороны американцев.