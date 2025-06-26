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ЦАМТО

Airbus установит системы DIRCM на самолеты ВТА A-400M ВВС Германии

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Источник изображения: Фото: defense.gouv.fr

ЦАМТО, 25 июня. Федеральное ведомство по вооружениям, информационным технологиям и техобслуживанию Германии (BAAINBw) подписало с Airbus контракт на оснащение 23 самолетов ВТА A-400M ВВС Германии системами противодействия ракетам с ИК наведением (DIRCM).

Соглашение, стоимость которого не раскрывается, предусматривает не только установку систем DIRCM, но и предоставление сопутствующих услуг, включая обучение, обслуживание и инструмент. Целью контракта является повышение возможностей самообороны парка самолетов A-400M ВВС Германии.

Как заявил руководитель программы A-400M в Airbus Defence and Space Герд Вебер, A-400M ВВС Германии применяются для перевозки войск, оборудования и гуманитарных грузов, дозаправки самолетов и вертолетов в воздухе, выполнения медицинской эвакуации. Новая система DIRCM обеспечит экипажам A-400M большую защиту во время проведения операций в различных районах мира и расширит спектр применения этого самолета.

Airbus выполнит установку систем DIRCM, которые предоставит Elbit Systems, во время планового технического обслуживания самолетов на предприятиях в Манхинге (Германия), а также в Хетафе (Испания).

В настоящее время Airbus проводит испытания одной из систем DIRCM на борту A-400M ВВС Германии на предприятии в Севилье (Испания). Завершить сертификацию установленной системы планируется к лету 2025 года. Установка систем DIRCM на всех 23 самолетах должна быть завершена к 2032 году.

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Страны
Германия
Испания
Продукция
A400M
Компании
Airbus
Elbit Systems
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