Кабмин Украины увеличил военные расходы в 2025 ф.г. на 9,6 млрд. долл.

ЦАМТО, 25 июня. Кабинет министров Украины одобрил изменения в бюджет страны на 2025 ф.г., увеличив его на 400 млрд. гривен (9,6 млрд. долл.) на военные расходы, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Как напоминает "РИА Новости", ранее в украинском парламенте сообщали, что Кабмин планирует увеличить военные расходы бюджета на 400 млрд. гривен (9,6 млрд. долл.). Уточнялось, что эти расходы должны покрываться за счет налоговых и таможенных поступлений, облигаций внутреннего госзайма, а также грантов от партнеров. Изменения в бюджет планировалось утвердить до конца лета.

"Кабмин одобрил изменения в бюджет на 2025 год на 400 млрд. гривен (9,6 млрд. долл.)... Законопроект скоро будут регистрировать в Раде", – сообщил Я.Железняк.

Ранее в Счетной палате Украины заявили, что расходы страны на оборону в первом квартале 2025 года превысили 73% от общего объема трат бюджета, составив почти 29 млрд. долл.