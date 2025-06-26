Страны НАТО утвердили повышение военных расходов до 5% ВВП к 2035 году

ЦАМТО, 25 июня. Страны НАТО обязались направлять 5% ВВП на оборону к 2035 году, сообщает газета Telegraph со ссылкой на текст итогового коммюнике.

"Союзники к 2035 году обязуются выделять 5% ВВП ежегодно на основные оборонные потребности, а также на расходы, связанные с обороной и безопасностью, чтобы обеспечить выполнение индивидуальных и коллективных обязательств в соответствии со ст. 3 Вашингтонского договора", – цитирует "РИА Новости" сообщение Telegraph.

Обязательство в размере 5% ВПП будет включать две основные категории оборонных инвестиций.

"Союзники будут выделять по меньшей мере 3,5% ВВП ежегодно на основе согласованного определения оборонных расходов НАТО к 2035 году для финансирования основных оборонных потребностей... и выполнения целей НАТО по наращиванию оборонного потенциала", – говорится в материале.

Кроме того, как отмечается, члены НАТО будут выделять до 1,5% ВВП, в том числе для защиты и развития критически важной инфраструктуры, инвестиций в сферу безопасности, обеспечения гражданской готовности и устойчивости, стимулирования инноваций и укрепления оборонной промышленной базы.

"Траектория и баланс расходов в рамках этого плана будут пересмотрены в 2029 году в свете стратегической обстановки и обновленных целевых показателей по возможностям", – говорится в коммюнике.