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Военное обозрение

Помощь Израилю привела к серьёзному истощению у США запасов противоракет, критически важных на Индо-Тихоокеанском направлении

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Источник изображения: topwar.ru

«Своевременное» прекращение боевых действий между Ираном и Израилем предотвратило появление острого дефицита ракет-перехватчиков в ВМС США, что неминуемо бы осложнило ситуацию для американских войск и на других стратегических направлениях, пишет портал The Maritime Executive.

В материале говорится, что исполняющий обязанности начальника военно-морских операций адмирал Джеймс Килби на слушаниях в сенатском комитете по ассигнованиям заявил, что конфликт на Ближнем Востоке (помощь Израилю) привел к тревожному истощению запасов противоракет SM-3 и SM-6, критически важных для потенциального противостояния в Тайваньском проливе.

Адмирал подтвердил, что флот пока сохраняет необходимый запас перехватчиков, однако их интенсивное использование для защиты Израиля от иранских баллистических ракет вызывает серьезную озабоченность. При этом, с его слов, особую напряженность ситуации придает ограниченная мощность американского ракетостроительного комплекса, не способного оперативно восполнять расходуемые запасы.

В свою очередь, министр ВМС Джон Фелан на тех же слушаниях подчеркнул исключительную важность ускорения закупок противоракетных систем, поставив эту задачу в один ряд с программой кораблестроения. С его слов, уже ведется поиск альтернативных поставщиков для расширения производственных мощностей.

Авторы статьи подчёркивают, что вышеупомянутые перехватчики SM-3 и SM-6 рассматриваются как ключевой элемент обороны против китайского ракетного арсенала, включающего противокорабельные баллистические ракеты DF-26 и DF-21. В случае конфликта в западной части Тихого океана корабли ВМС США в пределах второго островного рубежа окажутся под постоянной угрозой, что потребует массированного применения средств ПРО.

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Страны
Израиль
Иран
США
Тайвань
Продукция
DF-21
DF-26
sm-3
SM-6
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