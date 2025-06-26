Совместима с Rafale: Франция провела первое успешное испытание ракеты «воздух-воздух» нового поколения MICA NG, поразив БПЛА-мишень

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Ракета MICA NG позади БПЛА-мишени непосредственно перед поражением цели

Европейцы продолжают наращивать свой военный арсенал, опираясь теперь, насколько это возможно, в основном на собственный ВПК с учетом заявлений Трампа о возможном сокращении американского военного присутствия в Европе, охладевания Вашингтона к украинскому кризису и вообще вероятном выходе США из НАТО.

Во Франции 19 июня проведены первые успешные испытания ракеты «воздух-воздух» нового поколения «Мика-НГ» (MICA NG). Пуск был осуществлен с борта истребителя «Рафаль» (Dassault Rafale) в районе Средиземного моря. Руководило испытаниями нового боеприпаса Главное управление вооружений Франции (DGA), которое сообщает об успешном поражении новой ракетой БПЛА-мишени.

Пять центров тестирования и экспертной оценки DGA были вовлечены в подготовку и выполнение запуска: DGA Missile Testing и DGA Flight Testing отвечали за весь запуск, включая развертывание целей и безопасность людей и имущества в этом районе. DGA Engineering and Projects DGA Information Management и DGA Aerospace Technology внесли свой вклад в этот важный тест благодаря своим высокоуровневым экспертным знаниям и навыкам

— говорится в заявлении Главного управления вооружений Франции.

Испытание подтвердило работоспособность варианта с инфракрасной головкой самонаведения, а также полную совместимость с авионикой «Рафаль» в штатных условиях применения. Новая ракета оснащается либо цифровой инфракрасной головкой самонаведения, либо радиолокационной головкой самонаведения (ГСН) с активной фазированной антенной решеткой AESA (АФАР), которая даст возможность истребителям Dassault Rafale противостоять всем типам угроз: от крылатых ракет до беспилотников.

Двухступенчатый твердотопливный двигатель обеспечивает высокую тягу и дальность до 60–80 км, поддерживая скорость более 4 Махов и возможность маневров с перегрузкой свыше 50g. Наведение включает инерциальную систему с двухсторонним каналом передачи данных, что позволяет корректировать траекторию и захватывать цель уже после пуска.

Дальнейшие испытания будут проведены для подготовки квалификации ракеты и первой поставки к 2030 году, чтобы восстановить возможности перехвата, ближнего боя и самообороны самолетов ВКС и морской авиации ВМС Франции. Изначально планировалось, что в серийное производство и на вооружение новые ракеты, разработка которых началась в 2018-м, начнут поступать в 2026 году. Однако по разным причинам сроки были сдвинуты на четыре года. Всего изначально Минобороны Франции заказало 200 MICA NG, затем, в марте 2021 года, был заключен контракт на поставку еще 367 ракет.