Третья мировая война уже идет, считает Алаудинов

Командир спецназа "Ахмат" Алаудинов: Третья мировая война уже идет

ГРОЗНЫЙ, 25 июн - РИА Новости. Третья мировая война уже идет, события в мире это четко показывают, заявил журналистам в Грозном командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов.

"Я тоже один из тех, кто считает, что Третья мировая идет, каждый оценивает эту войну, исходя из его представлений, художественных фильмов, наверное. Но то, что происходит сегодня в мире, четко показывает, что Третья мировая война уже идет… Если мы еще не получили ядерных ударов, этого обмена пока еще не произошло, то это не говорит о том, что Третья мировая война не началась", — сказал он журналистам.