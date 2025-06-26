Россия идет вперед, "Искандеры" поражают цели: пока мир следил за Ближним Востоком

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) в ходе спецоперации продолжают освобождать населенные пункты, уничтожать военные объекты, применяя высокоточное оружие, а российская армия получает новые образцы вооружений. Что произошло в зоне СВО, пока Израиль и США атаковали Иран, а тот отвечал ракетными ударами, — в материале ТАСС

Освобождение населенных пунктов: знаковые изменения

За период с 14 июня 2025 года, согласно отчетам Министерства обороны России, ВС РФ освободили десять населенных пунктов: Зеленый Кут, Ульяновка, Новониколаевка, Запорожье, Перебудова, Дылеевка и Ялта Донецкой Народной Республики, Долгенькое и Петровское Харьковской области, а также Новониколаевка Сумской области. По всем направлениям специальной военной операции российские войска занимали более выгодные рубежи и позиции, продолжали продвижение вглубь обороны противника, улучшали тактическое положение.

Глава ДНР Денис Пушилин назвал знаковыми изменения, которые произошли на линии боевых действий за прошедшую неделю: с освобождением поселка Перебудова российские войска вернули под контроль все населенные пункты, из которых началась попытка контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2023 году.

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил ТАСС, что передовые российские отряды, перейдя административную границу ДНР и Харьковской области, начали освобождение населенного пункта Новый Мир. Также, по словам эксперта, подразделения ВС РФ вошли в Серебрянку (ДНР).

"Ситуация на линии боевого соприкосновения на рубежах ЛНР в минувшую неделю имела позитивную динамику для армии РФ, — отметил Марочко. — Противник, неся потери в вооружении и военной технике, личном составе, оставлял занимаемые позиции, теряя при этом стратегические высоты и рубежи". Эксперт сообщил, что благодаря успехам российской армии оккупированной остается менее 0,5% территории Луганской Народной Республики.

Потери личного состава и техники ВСУ, возвращение тел погибших солдат

Потери ВСУ с 14 июня, согласно подсчетам ТАСС на основе данных российского военного ведомства, превысили 14 тыс. человек убитыми и ранеными. В ходе боевых действий ВСУ потеряли пять танков, более 120 боевых бронированных машин и свыше 350 единиц автотранспорта. Украинские войска лишились 138 орудий полевой артиллерии.

Также уничтожались станции радиоэлектронной борьбы, контрбатарейные радары, самоходные артустановки западного образца. Среди целей, которые были поражены, — бронеавтомобили HMMWV, бронетранспортеры М113, радиолокационные станции AN/MPQ-64, AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36, 155-мм гаубицы М777, боевая машина пехоты Bradley производства США, британская 155-мм самоходная артустановка AS-90, польские самоходки Krab.

Андрей Марочко поделился с ТАСС мнением, что у Киева практически не осталось стрелкового вооружения советского образца. "На данный момент в качестве трофеев практически не попадаются автоматы советского производства. В последнее время на сватовско-кременском участке и северском направлении основными трофеями становятся чешские штурмовые винтовки CZ 806 BREN 2 калибра 5,56х45", — сказал он.

14 июня Россия передала украинской стороне 1 200 тел погибших военнослужащих ВСУ. При этом Украина не передала России ни одного. Всего в ходе бессрочных санитарных обменов в рамках Стамбульских договоренностей Российская Федерация передала 6 060 тел украинских офицеров и солдат, получила 78 погибших российских военнослужащих. Продолжаются обмены пленными.

Групповые удары, поражение важных целей

Минобороны России отчиталось о четырех ночных групповых ударах высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования с участием беспилотных летательных аппаратов. Целями стали объекты военно-промышленного комплекса Украины, а также объекты топливно-энергетического комплекса, снабжающие горючим украинские подразделения. Военное ведомство подтвердило, что все назначенные объекты поражены.

25 июня Министерство обороны России обнародовало кадры, на которых беспилотник "Герань" уничтожает цех по сборке украинских БПЛА на аэродроме Краматорска. Судя по видеоролику, летательный аппарат с мощной боевой частью был оборудован камерой, с помощью которой оператор мог точно направить "Герань" на поражаемый объект.

Средства противовоздушной обороны ВС РФ продолжали уничтожать украинские беспилотники над различными российскими регионами. В ночь на 24 июня БПЛА попал в квартиру на 17-м этаже многоэтажки в подмосковном Красногорске. Пострадали два человека, госпитализирована беременная женщина, у которой зафиксирована острая реакция на стресс. Возникшее возгорание было оперативно ликвидировано, губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Всего за время проведения специальной военной операции российские зенитчики уничтожили более 65 тыс. украинских беспилотных летательных аппаратов.

Продолжал подтверждать высокие боевые характеристики оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер". 15 июня российские ракетчики поразили командный пункт группы подразделений "Луганск" ВСУ. 18 июня ракета ОТРК уничтожила пункт постоянной дислокации подразделения ВСУ под Конотопом Сумской области. Уничтожено более 60 украинских военных, четыре склада, до 50 автомобилей, пункты управления беспилотниками.

22 июня ракета "Искандер-М" с кассетной боевой частью нанесла удар по обнаруженному в районе населенного пункта Давыдов Брод Херсонской области учебно-тренировочному полигону ВСУ. Суббоеприпасы разорвались в момент наибольшего скопления военнослужащих. "Потери личного состава ВСУ превысили 70 человек. Также был уничтожен прикрывавший полигон расчет ПВО с дроном-перехватчиком типа "Таран", — сообщили в Минобороны России. 23 июня "Искандер" ударил по центру подготовки украинских мобилизованных в районе города Сумы. В результате ракетного удара потери ВСУ составили до 100 военнослужащих, до 14 бронемашин и единиц автотехники.

Поставки новых вооружений

17 июня 2025 года президент России Владимир Путин принял главу госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова с ежегодным докладом о деятельности Ростеха, объединяющего свыше 800 организаций и более 200 научных учреждений, за 2024 год. Предприятия Ростеха обеспечивают около половины гособоронзаказа страны, производят 80% применяемых в СВО вооружений. По словам Чемезова, в прошедшем году в 1,1 раза увеличилось производство бронетехники, в 1,3 раза — боеприпасов для ствольной артиллерии, в 1,7 раза — реактивных снарядов, в 2,1 раза — боеприпасов для бронированной техники, включая танки. "Это только за один год, а если сравнивать с 2021 годом, то в десятки раз увеличилось наше производство", — сообщил Чемезов.

Глава Ростеха рассказал о разработке нового комплекса радиоэлектронной борьбы "Серп-ВС13Д", способного обнаруживать и подавлять ранее неуязвимые беспилотники в более широком диапазоне частот. Эффективнее отражать налеты БПЛА помогает новый вариант знаменитого зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь" с индексом СМД-Е. Благодаря применению мини-ракет ближнего перехвата боекомплект комплекса вырос в четыре раза. "Сегодня вместо 12 [ракет] — 48. Это очень важно для того, чтобы обеспечивать защиту от беспилотников, потому что 12 ракет порой не хватает, если идет массовый налет. Но 48, конечно, намного лучше, и наши военные очень этому рады", — отметил Чемезов.

25 июня госкорпорация передала Минобороны России очередную партию многофункциональных истребителей Су-35С. "В ходе СВО самолет зарекомендовал себя как лучший в своем классе, — сказал первый заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артяков. — Он позволяет применять широкую номенклатуру вооружения во всем диапазоне высот и скоростей, использовать самые сложные виды техники пилотирования и боевого применения. Эти истребители показывают наилучшие летные качества, превосходные характеристики навигационного и прицельного комплексов. Наши машины помогают выполнять все поставленные задачи и приближать победу".

Виктор Бодров