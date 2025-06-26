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В США рассказали о главной загадке в войне между Ираном и Израилем

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Фото: Raheb Homavandi / Reuters
Фото: Raheb Homavandi / Reuters.

Bloomberg: Местонахождение урана, пригодного для создания Ираном ЯО, неизвестно

Местонахождение 409 килограммов обогащенного урана, пригодного для создания Ираном ядерного оружия (ЯО), остается неизвестным. Об этом рассказывает агентство Bloomberg.

«Заявление президента США Дональда Трампа о прекращении огня между Израилем и Ираном может сдержать обмен ракетными обстрелами, но самая большая загадка войны остается неразгаданной: местонахождение тегеранского урана, почти пригодного для создания бомбы», — говорится в публикации.

Там отмечается, что Международное агентство по атомной энергии через пять дней после начала ирано-израильского конфлитка признало, что не знает о местонахождении 409 килограммов высокообогащенного урана, которого достаточно для создания 10 атомных бомб.

Согласно оценкам американской стороны, ядерные запасы могут храниться в 16 цилиндрах высотой 91,4 сантиметра. «Каждый из них будет весить примерно 25 килограммов — достаточно мало, чтобы его можно было донести до секретного места пешком или в багажнике небольшого автомобиля», — пишет агентство.

Ранее блог The Aviationist заметил, что Иран заблокировал входы в свои подземные ядерные объекты, чтобы туда не попал американский или израильский спецназ.

Также в июне американское издание TWZ признало, что вероятнее всего, Ирану удалось сохранить свои установки по обогащению урана и используемые при этом радиоактивные материалы.

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Страны
Израиль
Иран
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Ядерный щит
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