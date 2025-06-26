Украина и страны ЕС создадут сеть Intermarsat для сбора данных о России

Украина и страны ЕС создадут спутниковую сеть для сбора данных о России

Украина и страны Европейского союза (ЕС) создадут спутниковую сеть, получившую название Intermarsat, для сбора разведывательных данных о ситуации вдоль границы с Россией. Об этом сообщает издание SpaceNews.

В создании группировки планируют принять участие компании из Северной и Восточной Европы. Консорциум предприятий надеется привлечь на разработку сети из более чем 70 космических аппаратов, размещенных на солнечно-синхронной орбите высотой около 500 километров над Землей, свыше 100 миллионов евро.

Получить средства на спутники и приступить к их созданию планируется до конца 2026 года. Выведение группировки, согласно планам сторон, должно состояться не позднее конца десятилетия.

Одной из целей создания консорциума заявляется снижение зависимости в спутниковых данных от США.

В январе издание сообщило, что компания Redwire, специализирующаяся в технологии низкоорбитальных околоземных спутников, приобретет производителя беспилотников Edge Autonomy, продукция которого поставлялась Вооруженным силам Украины.