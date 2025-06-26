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ЦАМТО

Проект закупки новых истребителей остается для ВВС Филиппин приоритетным

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Источник изображения: Фото: wojsko-polskie.pl

ЦАМТО, 25 июня. Несмотря на недавно подписанный контракт по закупке 12 дополнительных легких боевых самолетов FA-50PH, приобретение новых многоцелевых истребителей по программе MRF (Multi Role Fighter) остается главным приоритетом для ВВС Филиппин.

Об этом 18 июня заявил представитель ВВС Филиппин, отвечая на вопросы журналистов о целесообразности продолжения программы MRF после недавнего подписания контракта стоимостью около 700 млн. долл. с Korea Aerospace Industries на закупку 12 FA-50PH.

Как известно, Вооруженные силы Филиппин стремятся приобрести новые многоцелевые истребители в течение нескольких лет и до сих пор рассматривали два основных предложения. США предлагали поставку последней версии F-16 производства Lockheed Martin, а Швеция – JAS-39 "Грипен" компании Saab. Сообщалось о наличии и других претендентов, которые хотели бы участвовать в программе, но, предполагалось, что они не смогут серьезно претендовать на победу.

Закупка многоцелевых истребителей была предусмотрена в рамках второго этапа (2-й Горизонт) программы модернизации Вооруженных сил Филиппин на 2018-2022 гг., но так и не была осуществлена. В рамках данной программы бюджет на закупку новых истребителей оценивался в сумму приблизительно 61,2 млрд. филип. песо (1,094 млрд. долл.) и, по сути, был рассчитан на основе предложения Saab по поставке 12-14 новых JAS-39C/D "Грипен". С появлением на рынке южнокорейского серийного KF-21 "Борамэ" ситуация изменилась.

Начатый в августе 2024 года повторный проект с предполагаемым бюджетом уже в 400 млрд. филиппинских песо (6,95 млрд. долл.) предусматривал закупку до 40 самолетов. На первом этапе на закупку 10 первых машин выделен бюджет в размере 61,2 млрд. песо (1,1 млрд. долл.). Сообщалось, что ВВС Филиппин намерены провести тендер на их поставку в возможно короткие сроки.

В ходе Азиатской выставки по обороне и безопасности (ADAS, Манила, 25-27 сентября 2024 года) стало известно, что свои предложения на тендер представили шведская Saab (JAS-39 "Грипен"), европейский консорциум Eurofighter (EF-2000 "Тайфун"), французская Dassault Aviation ("Рафаль"), американская Lockheed Martin (F-16 "Вайпер"), южнокорейская Korea Aerospace Industries (KF-21 "Борамэ") и турецкая Turkish Aerospace Industries ("Каан" и "Хурджет"). Все компании, кроме Dassault Aviation, представили на выставке натурные образцы своих самолетов.

Госдепартамент США 1 апреля 2025 года одобрил потенциальную поставку Филиппинам в рамках программы "Иностранные военные продажи" 16 истребителей F-16C Блок.70/72, 4 самолетов F-16D Блок.70/72, а также другого сопутствующего оборудования и услуг. Полная стоимость программы была оценена в 5,58 млрд. долл.

В настоящее время в рамках программы MRF продолжается изучение предложений претендентов с точки зрения наилучших стоимостных показателей и тактико-технических характеристик машин. В число основных кандидатов по-прежнему входят американские F-16C/D Блок.70/72 "Вайпер" и шведские JAS-39E "Грипен".

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Южная Корея
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EF-2000
F-16
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