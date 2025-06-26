Удары США не уничтожили иранские ядерные объекты — предварительная оценка разведки (CNN, США)

CNN: удары США по Ирану не уничтожили основные компоненты ядерной программы

США не смогли уничтожить ядерные объекты Ирана, сообщил телеканал CNN со ссылкой на Управление военной разведки Пентагона. В пользу этих утверждений говорит тот факт, что Трамп отменил секретный брифинг для Палаты представителей по недавней атаке.

Наташа Бертран (Natasha Bertrand), Кэти Бо Лиллис (Katie Bo Lillis), Закари Коэн (Zachary Cohen)

Военные удары США по трем объектам Ирана в минувшие выходные не уничтожили основные элементы ядерной программы Тегерана и, по-видимому, лишь отбросили ее на несколько месяцев назад, согласно предварительной оценке разведки США со слов семерых осведомленных источников.

Оценка, о которой прежде не сообщалось, была проведена Управлением военной разведки, подразделением Пентагона. Она, в свою очередь, основана на анализе повреждений, проведенном Центральным командованием США непосредственно после ударов, как сообщил один из источников.

Оценка нанесенного ущерба и его последствий для ядерной программы Ирана продолжается и может измениться по мере поступления новых разведданных. Однако первые выводы противоречат неоднократным уверениям президента Дональда Трампа о том, что удары “окончательно и бесповоротно” уничтожили мощности Ирана по обогащению урана. Ему вторил министр обороны Пит Хегсет, заявив в воскресенье, что ядерные амбиции Ирана были “полностью уничтожены”.

Однако двое осведомленных источников предупредили, что иранские запасы обогащенного урана не были уничтожены. Один из них добавил, что центрифуги “в целом не пострадали”. Другой подчеркнул, что, по оценке разведки, обогащенный уран был вывезен с объектов до ударов США.

“Таким образом, предварительный вывод заключается в том, что США лишь отбросили их назад максимум на несколько месяцев”, — добавил источник.

Белый дом признал существование такой оценки, но выразил свое несогласие.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила CNN: “Эта предполагаемая оценка в корне неверна и получила гриф “совершенно секретно”, но ее все равно анонимно “слил” CNN некий жалкий неудачник. Цель этой утечки — явная попытка унизить президента Трампа и дискредитировать отважных летчиков-истребителей, которые идеально выполнили свою задачу по уничтожению ядерной программы Ирана. Все понимают, что происходит, если сбросить четырнадцать бомб весом 13 600 килограммов каждая точно на цель: полное уничтожение”.

Трамп, который на этой неделе находится в Нидерландах и принимает участие в саммите НАТО, отреагировал на репортаж CNN у себя в Truth Social. “Один из самых успешных военных ударов в истории, — написал Трамп заглавными буквами. — Ядерные объекты Ирана полностью уничтожены!”.

Американские военные заявили, что операция прошла по плану и завершилась “ошеломляющим успехом”.

США еще не получили полную картину последствий ударов, и источники не уточнили, как оценка Управления военной разведки соотносится с мнением других спецслужб. США продолжают собирать данные, в том числе из Ирана, оценивая ущерб.

Израиль наносил удары по иранским ядерным объектам в течение нескольких дней до военной операции США, подчеркивая при этом, что для окончательного успеха ему нужны американские “бункеробойные” бомбы США весом 13 600 килограммов каждая. Хотя американские бомбардировщики B-2 сбросили более дюжины таких бомб на два ядерных объекта — завод по обогащению топлива в Фордо и обогатительный комплекс в Натанзе — ни центрифуги, ни высокообогащенный уран не были уничтожены полностью, подчеркнули осведомленные источники.

Вместо этого повреждения на всех три объектах — Фордо, Натанз и Исфахан — в основном ограничилось сооружениями на поверхности, пусть и серьезными, сообщили источники. В частности, была поражена энергетическая инфраструктура и часть надземных мощностей для получения металлического урана для изготовления бомб.

Израильская оценка воздействия американских ударов также выявила меньший ущерб Фордо, чем предполагалось. Однако израильские официальные лица считают, что сочетание ударов США и Израиля по ряду объектов отбросило иранскую ядерную программу на два года назад — если предположить, что Тегеран сможет беспрепятственно ее восстановить, чего Израиль не допустит. С другой стороны, двухлетний срок назывался израильской стороной и в преддверие американских бомбардировок.

Министр обороны Хегсет заявил CNN: “Исходя из всего, что мы видели — а я видел все — наша бомбардировка лишила Иран возможности создавать ядерное оружие. Наши огромные бомбы попали точно в яблочко по каждой цели и сработали идеально. Последствия ударов погребены под горой обломков, поэтому всякий, кто утверждает, что бомбы оказались недостаточно разрушительными, просто пытается подорвать авторитет президента и бросить тень на успешно проведенную миссию”.

Во вторник утром Трамп снова выразил уверенность в том, что ущерб от ударов был значительным.

“Я полагаю, что всё полностью разрушено, — сказал он. — Летчики поразили цели. Цели были уничтожены, и им следует воздать должное”.

На вопрос о шансах Ирана восстановить свою ядерную программу Трамп ответил: “Это место погребено под завалами. Оно полностью разрушено”.

Но если и Трамп, и Хегсет оптимистично оценили успех ударов, то председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн заявил в воскресенье, что пока оценка ущерба не завершена, “слишком рано” комментировать, сохранил ли Иран какой-либо ядерный потенциал.

Член Палаты представителей почетный председатель комитета по иностранным делам Майкл Маккол в ответ на расспросы CNN во вторник не стал повторять заявления Трампа о “полном уничтожении” иранской программы.

“Меня предварительно проинформировали об этом плане, и он никогда не подразумевал полного уничтожения ядерных объектов — скорее, замысел заключался в том, чтобы причинить значительный ущерб, — сказал Маккол. — Но всегда было понятно, что это лишь временная задержка”.

Джеффри Льюис, эксперт по оружию и профессор Института международных исследований Миддлбери, внимательно изучил коммерческие спутниковые снимки мест ударов и согласился с мнением, что атаки едва ли положили конец ядерной программе Ирана.

“Прекращение огня произошло несмотря на то, что Израиль и США не уничтожили ряд ключевых подземных ядерных объектов, в том числе вблизи Натанза, Исфахана и Парчина”, — сказал Льюис, комментируя объявленное Трампом в понедельник окончание конфликта. Парчин представляет собой отдельный ядерный комплекс недалеко от Тегерана.

“Эти объекты могут заложить основу для скорого восстановления ядерной программы Ирана”, — подчеркнул Льюис.

Ранее во вторник были отменены секретные брифинги по операции для Палаты представителей и Сената.

По словам двух осведомленных источников, брифинг для сенаторов был перенесен на четверг.

Два других осведомленных источника сообщили CNN, что брифинг для членов Палаты представителей также был отложен. Пока неясны ни причины этого решения, ни окончательная дата.

Член Палаты представителей от Нью-Йорка демократ Пэт Райан заявил у себя в X (бывший Twitter) во вторник: “Трамп только что отменил секретный брифинг для Палаты представителей по иранским ударам без каких-либо объяснений. Истинная причина? Он утверждает, что уничтожил “все ядерные объекты и потенциал”, но его команда знает, что не сможет подтвердить его самодовольную браваду”.

Телеканал CNN уже сообщал о сомнениях в том, смогут ли американские противобункерные бомбы, они же боеприпасы большой мощности заглубляющегося типа или MOP, полностью уничтожить сильно укрепленные ядерные объекты Ирана, зарытые глубоко под землей, — особенно в Фордо и Исфахане, крупнейшем ядерном исследовательском комплексе Ирана.

Примечательно, что США ударили по Исфахану ракетами “Томагавк”, запущенными с подводной лодки, а не “бункеробойной” бомбой. Скорее всего за этим стоит осознание того факта, что бомба не сможет поразить нижние этажи комплекса, которые расположены еще глубже, чем в Фордо, сообщил один из источников.

По словам двух осведомленных источников, официальные лица США полагают, что Иран также сохранил в тайне часть ядерных объектов, которые не попали под удар и продолжают работать.

Статья написана при участии Кэтлин Коллинз, Джима Шутто, Лорен Фокс, Энни Грэйер и Ди Джей Джадда