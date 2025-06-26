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Интерфакс-АВН

США дали Израилю свободу действий в случае нарушения Ираном перемирия - СМИ

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Источник изображения: Фото: Israeli Air Force

Вашингтон. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Администрация президента США Дональда Трампа дала израильским властям понять, что у Израиля будет возможность ответить так, как он посчитает нужным, если Иран нарушит перемирие, сообщает в среду The Washington Post со ссылкой на источники.

"В рамках соглашения (...) власти США довели до Израиля "молчаливое понимание" того, что у израильской стороны будет свобода действий по ответу на нарушение перемирия с иранской стороны", - пишет газета со ссылкой на человека, знакомого с ситуацией.

Во вторник после заключения перемирия израильская сторона сообщала, что Иран запустил ракеты в сторону Израиля. Иранские военные заявили, что не нарушали перемирие.

После этого Трамп выразил недовольство обеими странами, а также призвал Израиль не бомбить Иран в ответ на удары. Позже он поговорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и призвал его не нарушать заключенное ранее перемирие с Тегераном. После этого Армия обороны Израиля провела ограниченный по масштабам ответ на удары, атаковав только радар недалеко от Тегерана.

В ночь на вторник по московскому времени Трамп сообщил о вступлении в силу режима прекращения огня между Израилем и Ираном.

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Страны
Израиль
Иран
США
Персоны
Трамп Дональд
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