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ТАСС

Нарышкин указал на необходимость продолжения переговоров с Украиной

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Директор СВР Сергей Нарышкин
Директор СВР Сергей Нарышкин.
Источник изображения: © Владимир Гердо/ ТАСС

Это позволяет решать вопросы, в том числе гуманитарного характера, заявил директор Службы внешней разведки

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Прямые переговоры между РФ и Украиной необходимо продолжать. Это позволяет решать вопросы, в том числе гуманитарного характера, заявил ТАСС директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

Главе СВР был задан вопрос, как он оценивает настрой украинской стороны перед следующим раундом переговоров. "Как бы они ни были настроены, необходимо вести переговоры. Даже при том, что трудно говорить о таком серьезном продвижении вперед, - сказал Нарышкин. - Но тем не менее каждый раз в ходе каждого очередного раунда ряд вопросов решается, в том числе вопросы, которые относятся к гуманитарной повестке. Это тоже очень важно".

Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня. По его итогам стороны обменялись проектами меморандумов о мирном урегулировании, а также договорились об обмене тяжело раненными военнопленными и телами погибших. Москва передала Киеву около 6 тыс. тел погибших военнослужащих.

Как отмечал президент РФ Владимир Путин, в Москве ждут, что сроки следующего раунда переговоров будут определены после 22 июня. 

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Нарышкин Сергей
Путин Владимир
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