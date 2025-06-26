В Китае разогнали скорость спутникового интернета до рекордной

В Китае создали технологию стабильного спутникового интернета высокой скорости

Китайские ученые добились в лабораторных условиях стабильной скорости спутникового интернета на уровне 1 гигабит в секунду. Исследование опубликовано в журнале Acta Optica Sinica.

О достижении рассказали местные ученые Лю Чао и Ву Цзян. По их словам, в ходе эксперимента удалось решить проблему атмосферной турбулентности, которая мешает стабильно и на высокой скорости передавать данные со спутника на Землю. В результате скорость интернета на тестовом приемнике достигла рекордных 1 гигабит в секунду.

Для стабильной передачи данных исследователи объединили две технологии — адаптивной оптики (AO) и приема с разнесением режимов (MDR). Им удалось усилить искаженный свет и настроить улавливание рассеянных сигналов. При этом для передачи информации использовали лазер мощностью всего 2 ватта.

Ученые объяснили, что направляемый со спутника сигнал разделяется на 8 каналов. Специальный алгоритм на Земле выбирает наиболее перспективный. С помощью этой технологии инженерам удалось увеличить долю пригодных для использования сигналов с 72 до 91,1 процента.

По мнению журналистов издания TechRadar, разработка китайских ученых в теории может произвести революцию на рынке. Они отметили не только стабильность передачи сигнала, но и гигабитную скорость интернета. Для сравнения, скорость интернета Starlink составляет от 25 до 100 мегабит в секунду.

В середине мая Китай успешно вывел на орбиту новый экспериментальный спутник «Шиянь-19». Его будут использовать для экспериментов в области технологий спутниковой связи.