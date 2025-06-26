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ЦАМТО

KAI провела первые летные испытания вертолета противоминной обороны ВМС Республики Корея

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Демонстрационный полет KUH-1 Surion
Демонстрационный полет KUH-1 Surion во время выставки ADEX 2017 в Сеуле, Южная Корея.
Источник изображения: airrecognition.com

ЦАМТО, 25 июня. Агентство программ оборонных закупок МНО Республики Корея (DAPA) успешно провело первые летные испытания прототипа нового вертолета противоминной обороны, спроектированного с целью усиления возможностей ВМС страны по обеспечению безопасности на море.

Полет собранного в прошлом году опытного образца состоялся в начале июня вслед за завершением в марте этапа наземных испытаний. DAPA планирует завершить разработку вертолета во второй половине следующего года в случае успешного прохождения им всесторонних испытаний и оценки безопасности применения.

Вертолет, разработанный на базе многоцелевого "Сурион", будет обладать возможностями противоминной борьбы, используя для этого бортовую лазерную систему обнаружения мин (ALMDS), автономный подводный аппарат для обнаружения и дистанционно управляемый аппарат для обезвреживания мин.

Как ожидается, после принятия на вооружение вертолеты будут применяться для нейтрализации установленных противником в крупных портах мин, а также выявлять мины на пути следования своих кораблей.

Как сообщал ЦАМТО, 22 декабря 2022 года ВМС Республики Корея подписали с компанией Korea Aerospace Industries, Ltd. (KAI) контракт стоимостью 347,7 млрд. вон (272 млн. долл.) на проектирование вертолета противоминной обороны. Работы должны быть завершены к ноябрю 2026 года.

Ранее, в июне 2023 года, KAI заключила с BAE Systems контракт стоимостью 7,4 млн. фунтов стерлингов на адаптацию на борт вертолета "Сурион" новой системы обезвреживания мин на базе дистанционно управляемого подводного аппарата Archerfis. В соответствии с контрактом, планируется расширить спектр функций аппарата и разработать легкую пусковую установку и новый канал передачи данных между вертолетом и Archerfish.

В октябре 2023 года KAI заключила с корпорацией Northrop Grumman контракт на поставку бортовой лазерной системы обнаружения мин (ALMDS) и обеспечение поддержки на этапе инженерно-технической и производственной разработки (EMD) в рамках программы южнокорейского вертолета противоминной обороны (KMCH). По заявлению представителя Northrop Grumman, предназначением системы ALMDS является быстрое обнаружение, классификация и определение координат плавающих, донных и якорных морских мин.

Вертолет также планируется оборудовать автономным подводным аппаратом "Гавиа" компании Teledyne Gavia для обнаружения глубоководных мин.

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  • В новости упоминаются
Страны
Южная Корея
Компании
BAE Systems
DAPA
KAI
Northrop Grumman
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