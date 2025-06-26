Трамп нервирует НАТО, поэтому Рютте делает ставку на обаяние, чтобы удержать США "в игре" (Bloomberg, США)

Президент Дональд Трамп и премьер-министр Италии Джорджия Мелони (слева) на ужине с главами государств и правительств стран НАТО в преддверии саммита НАТО в Гааге, Нидерланды, 24 июня 2025 года.

Bloomberg: НАТО открыто льстит Трампу, чтобы США продолжили поддержку альянса

Генсек НАТО Рютте дал понять европейским лидерам, что для того, чтобы завоевать уважение Трампа на саммите альянса, им предстоит подкрепить лесть серьезным увеличением расходов, сообщает Bloomberg. Кампания подхалимажа, которую возглавил Рютте, обсуждалась европейскими лидерами заранее.

Андреа Палашано (Andrea Palasciano), Стефани Лай (Stephanie Lai), Аня Нуссбаум (Ania Nussbaum)

Дональд Трамп постарался, чтобы нервы у публики разыгрались еще до начала ключевого саммита НАТО: еще до прилета в Гаагу он разжег среди союзников сомнения в незыблемости американских военных обязательств.

На ужине, устроенном королем Виллемом-Александром во вторник, президента США чествовали как почетного гостя. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте уже много месяцев использует весь свой арсенал обаяния, чтобы улестить США, и не скупился на комплименты, подчеркивая лидерство Трампа в западном альянсе.

“Позвольте мне воздать должное многолетнему лидерству президента Трампа и его призыву к НАТО увеличить расходы на оборону, — сказал Рютте собравшимся. — За последнее десятилетие НАТО уже прибавила к расходам на оборону дополнительный триллион долларов. Господин президент — дорогой Дональд — это все благодаря тому, что вы нас подталкиваете”.

К концу среды, когда Трамп должен провести переговоры с союзниками, а затем дать пресс-конференцию в 15:00 по местному времени, Рютте поймет, сработал его план или нет.

Бывший премьер-министр Нидерландов предпринял все усилия, чтобы саммит не вышел из-под контроля после того, как Трамп заявил журналистам на борту номер один, что его приверженность статье 5, важнейшему обязательству НАТО по коллективной обороне, допускает разные толкования.

“Существует множество определений статьи 5. Вы это знаете, да? — сказал Трамп ранее во вторник. — Но я настроен быть их другом, вы знаете, я подружился со многими из этих лидеров, и я настроен им помогать”.

Кампания подхалимажа, которую в итоге возглавил Рютте, обсуждалась европейскими лидерами заранее — они отчаянно хотели удержать Трампа на своей стороне и избежать более разрушительного спада в трансатлантических отношениях, по словам двух высокопоставленных чиновников.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, у которой сложились прочные отношения с Трампом, сидела подле лидера США за ужином, и они долго обсуждали последние события на Ближнем Востоке, по словам одного итальянского чиновника.

В то же время, по словам официальных лиц, Рютте ясно дал понять европейским лидерам, что для того, чтобы завоевать уважение Трампа, им предстоит подкрепить лесть серьезным увеличением расходов. Это и стало стержневым моментом стратегии Рютте за последние нескольких месяцев.

Рютте нацелил весь саммит на возобновление обязательств Трампа по статье 5, и для этого настраивал союзников выполнить требование президента об увеличении оборонных бюджетов до 5% ВВП. Двухдневное мероприятие было тщательно спланировано, чтобы свести к минимуму возможные раздражители для лидера США.

Но испанский премьер Педро Санчес отказался подыгрывать и публично отверг поставленную цель — к вящему разочарованию Трампа, а возможно, и Рютте.

“С этой Испанией вечно проблемы, — посетовал Трамп. — Испания не согласна, и, честно говоря, это очень несправедливо по отношению к остальным”. Затем он опубликовал пост у себя в Truth Social, в котором остановился подробнее на оборонном бюджете Испании.

Испанский чиновник сказал, что Санчес знает, что в среду может попасть под словесный огонь Трампа, и его команда предвидит, что эти несколько часов будут напряженными, однако надеется, что до этого все же не дойдет.

На фоне основных дискуссий о расходах и коллективной обороне ведущие военные державы Европы все еще борются за укрепление позиций Украины после более чем трех лет российской спецоперации. Этот вопрос выпал из внимания Трампа после безуспешной попытки добиться прекращения огня в начале прошлого месяца.

Президент Украины Владимир Зеленский посещает саммит в качестве гостя и планирует провести двустороннюю встречу с Трампом в среду.

Зеленский встретился с Эммануэлем Макроном во вторник, и президент Франции сказал ему, что европейские лидеры пытаются сформировать новую коалицию в поддержку обороны Украины против России. Другие лидеры, вероятно, также будут настаивать на поддержке Зеленского в своих личных беседах с Трампом, и один чиновник предположил, что они могли бы подчеркнуть очевидный успех его ударов по Ирану, чтобы убедить президента США оказать Киеву бóльшую поддержку.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц завил, что Европа готова активизироваться и взять на себя ответственность за собственную безопасность. Он пообещал законодателям в Берлине, что создаст мощнейшие неядерные вооруженные силы в Европе, чтобы защититься от вызова со стороны России.

“Потому что Россия ведет себя агрессивно и активно угрожает безопасности и свободе всего атлантического пространства, — заявил Мерц. — У нас есть повод опасаться, что Россия расширит боевые действия за пределы Украины”.

Рютте же сосредоточился на лести.

Когда Трамп только собирался на саммит в Гааге, генсек НАТО отправил ему елейное личное сообщение, всячески восхваляя его за прекращение конфликта между Израилем и Ираном и обеспечение беспрецедентного увеличения расходов на оборону в Европе. Трамп сделал скриншот сообщения и обнародовал его в социальных сетях.

“Вы добьетесь того, чего не смог бы сделать ни один американский президент за десятилетия, — сказал Рютте в сообщении, подтвержденном пресс-службой НАТО. — Европа заплатит ПО-КРУПНОМУ, как и должно быть, и это станет вашей победой”. (Заискивая, Рютте даже перенял манеру Трампа выделять ключевые слова прописными буквами. – Прим. ИноСМИ).

Статья написана при участии Михаэля Нинабера, Донато Паоло Манчини и Даниэля Бастейро