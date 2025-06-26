Войти
ТАСС

SpaceX запустила коммерческую миссию Ax-4 к МКС

111
0
0
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon.
Источник изображения: © Сергей Юматов/ ТАСС

Путь до орбитальной станции займет у корабля чуть более суток

НЬЮ-ЙОРК, 25 июня. /ТАСС/. Корабль Dragon с полностью коммерческим экипажем миссии Ax-4 компании Axiom Space стартовал к Международной космической станции (МКС). Трансляция ведется на сайте компании SpaceX, запускающей корабль по контракту с Axiom Space.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с экипажем из четырех человек состоялся в 02:32 по времени восточного побережья США (09:32 мск) с космодрома Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида. Путь до орбитальной станции займет у корабля чуть более суток.

В состав экипажа Ax-4 вошли командир миссии экс-астронавт Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Пэгги Уитсон, венгерский астронавт Тибор Капу, поляк Славош Узнаньский, а также летчик-испытатель ВВС Индии Шубханшу Шукла. Он станет первым гражданином Индии, посетившим МКС.

Первоначально запуск должен был состояться в мае, но он неоднократно переносился из-за погодных условий и технических проблем, включая утечку жидкого кислорода.

В апреле 2022 года NASA и Axiom Space осуществили первую миссию по доставке на МКС полностью коммерческого экипажа. Астронавт-исследователь Майкл Лопес-Алегриа и бизнесмены Ларри Коннор, Марк Пэти и Эйтан Стиббе отправились на борту Crew Dragon 8 апреля и на следующий день прибыли на станцию. Из-за неблагоприятных погодных условий в районе приводнения у побережья штата Флорида возвращение пришлось переносить несколько раз. В общей сложности экипаж пробыл на станции 15 дней вместо запланированных 10. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
США
Компании
NASA
SpaceX
Проекты
Falcon РН
МКС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.06 00:53
  • 9496
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.06 22:54
  • 0
Об атомной программе Ирана
  • 25.06 21:19
  • 413
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 25.06 19:14
  • 1050
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 25.06 15:29
  • 1
Критически важное микроэлектронное предприятие остановлено из-за убыточных цен на гособоронзаказ
  • 25.06 14:42
  • 3
Россия говорит, что ее новый бронекомплект остановит пулю калибра 12,7 мм (Popular Mechanics, США)
  • 25.06 05:48
  • 0
Ответ на "В США обозначили сроки доминирования Израиля над Ираном"
  • 25.06 04:57
  • 0
Ответ на "В США описали подавление иранской ПВО"
  • 25.06 04:10
  • 1
Глава Генштаба Израиля заявляет, что военная операция против Ирана еще не окончена
  • 25.06 03:58
  • 1
В США обозначили сроки доминирования Израиля над Ираном
  • 25.06 03:48
  • 1
Генсек НАТО заявил, что альянс ведёт с Россией «производственную войну»
  • 25.06 03:26
  • 0
Ответ на ""Прекращение ударов - не главное". Чем завершилась война Ирана и Израиля?"
  • 25.06 02:34
  • 0
О потерях РФ на Украине в ходе СВО. Навеяно "восполнением бронетехники за счет производства"
  • 25.06 02:25
  • 1
"Прекращение ударов - не главное". Чем завершилась война Ирана и Израиля?
  • 24.06 22:40
  • 0
Ответ на " Россия утроила производство Т-90М, но справится ли она с истощением парка на передовой? (Military Watch Magazine, США)"