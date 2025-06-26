SpaceX запустила коммерческую миссию Ax-4 к МКС

Путь до орбитальной станции займет у корабля чуть более суток

НЬЮ-ЙОРК, 25 июня. /ТАСС/. Корабль Dragon с полностью коммерческим экипажем миссии Ax-4 компании Axiom Space стартовал к Международной космической станции (МКС). Трансляция ведется на сайте компании SpaceX, запускающей корабль по контракту с Axiom Space.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с экипажем из четырех человек состоялся в 02:32 по времени восточного побережья США (09:32 мск) с космодрома Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида. Путь до орбитальной станции займет у корабля чуть более суток.

В состав экипажа Ax-4 вошли командир миссии экс-астронавт Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Пэгги Уитсон, венгерский астронавт Тибор Капу, поляк Славош Узнаньский, а также летчик-испытатель ВВС Индии Шубханшу Шукла. Он станет первым гражданином Индии, посетившим МКС.

Первоначально запуск должен был состояться в мае, но он неоднократно переносился из-за погодных условий и технических проблем, включая утечку жидкого кислорода.

В апреле 2022 года NASA и Axiom Space осуществили первую миссию по доставке на МКС полностью коммерческого экипажа. Астронавт-исследователь Майкл Лопес-Алегриа и бизнесмены Ларри Коннор, Марк Пэти и Эйтан Стиббе отправились на борту Crew Dragon 8 апреля и на следующий день прибыли на станцию. Из-за неблагоприятных погодных условий в районе приводнения у побережья штата Флорида возвращение пришлось переносить несколько раз. В общей сложности экипаж пробыл на станции 15 дней вместо запланированных 10.