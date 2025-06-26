В Венгрию доставлена новая партия бронемашин "Гидран"

ЦАМТО, 25 июня. Минобороны Венгрии объявило о доставке в страну 22 июня очередной партии из 56 приобретенных в Турции бронированных машин "Гидран" с колесной формулой 4x4.

Как сообщил министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницкий, собранные Nurol Makina в Турции бронемашины теперь на венгерском предприятии будут оснащены средствами связи и вооружением, после чего будут переданы в войска.

Как сообщал ЦАМТО, процедуру приобретения новых бронемашин с колесной формулой 4x4 ВС Венгрии начали в 2018 году. В ноябре 2019 года Nurol Makina объявила о закупке командованием ВС Венгрии первой партии из 10 бронемашин "Эйдер Ялчин", получивших национальное обозначение "Гидран".

Nurol Makina доставила первые 10 "Эйдер Ялчин" в Венгрию в конце декабря 2020 года. Одновременно ответственный за оборонные разработки правительственный комиссар Гашпар Марот сообщил о подписании контракта на поставку 40 дополнительных бронемашин в рамках программы, целью которой является закупка для ВС Венгрии более 300 ББМ. На вооружение 25-й пехотной бригады (Тата) первые "Эйдер Ялчин" были приняты в феврале 2021 года. Сборка заказанных бронемашин осуществляется в Турции, а дооснащение оборудованием – в Венгрии. По состоянию на конец 2024 года в Венгрию были доставлены 48 бронемашин.

В феврале 2025 года министр обороны Венгрии посетил Турцию и подтвердил приобретение 56 дополнительных бронемашин "Гидран".

Согласно планам, в конечном итоге ББМ будут производиться по лицензии в Венгрии: корпуса на заводе в Дьере, а дооснащение специализированным оборудованием и вооружением – на заводе в Капошваре. В течение 6-7 лет планируется произвести 400-500 бронемашин для ВС Венгрии, а в течение ближайших 10 лет – до 2000 машин на экспорт.

Партнером проекта станет завод ZALAZone (Залаэгерсег), где производятся БМП KF41 "Линкс". Соглашение по этому вопросу компании N7 Holding Nemzetvedelmi Ipari Innovacios Zrt., RABA Autoipari Holding Nyrt и Nurol Makina Hungary Kft заключили 3 ноября 2023 года. Завод ZALAZone принадлежит совместному предприятию Rheinmetall Hungary Zrt.