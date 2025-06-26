Украина и Дания подписали соглашение о совместном производстве оружия

ЦАМТО, 25 июня. Киев и Копенгаген подписали соглашение о намерениях, которое открывает путь к совместному производству украинского вооружения на территории Дании.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил 24 июня министр обороны Украины Рустем Умеров.

"Сегодня в Гааге подписали с министром обороны Дании Троельсом Лундом Поульсеном письмо о намерениях, которое открывает путь к совместному производству украинского вооружения на территории Дании. Этот документ – первый шаг в реализации инициативы Build with Ukraine, работу над которой мы начали во время предыдущей встречи в формате "Рамштайн", – приводит слова Р.Умерова Telegram-канал Минобороны Украины.

По его словам, Дания уже выделила 500 млн. крон (77,8 млн. долл.) для запуска украинского оборонного производства на территории своей страны.

"Все мощности, созданные в рамках проекта, будут работать на укрепление военного потенциала Украины. Это стратегический шаг, который усиливает нашу общую обороноспособность, укрепляет цепочки поставок, создает новые возможности для обмена технологиями и интеграции наших оборонных секторов", – добавил Р.Умеров.

В.Зеленский 21 июня заявил, что Украина намерена открыть линии производства украинского вооружения в ряде стран Европы. Украинский телеканал "Общественное", уточнил, что речь идет о Дании, Норвегии, Германии, Великобритании и Литве.