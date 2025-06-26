ОАК передала МО РФ партию новых истребителей Су-35С

В ходе СВО самолет зарекомендовал себя как лучший в своем классе, отметил первый заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артяков

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) передала очередную партию новых самолетов Су-35С Минобороны РФ в рамках гособоронзаказа. Об этом сообщили в Ростехе.

"Новые истребители поколения 4++ прошли полный цикл заводских испытаний в различных рабочих режимах и совершили перелет на аэродром базирования. Принимавшие машины летчики ВКС России поблагодарили сотрудников завода за вклад, который они вносят в обеспечение обороноспособности страны", - заявили в госкорпорации.

Первый заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артяков подчеркнул, что военные летчики дают высокую оценку характеристикам Су-35С. "В ходе СВО самолет зарекомендовал себя как лучший в своем классе. Он позволяет применять широкую номенклатуру вооружения во всем диапазоне высот и скоростей, использовать самые сложные виды техники пилотирования и боевого применения. Эти истребители показывают наилучшие летные качества, превосходные характеристики навигационного и прицельного комплексов. Наши машины помогают выполнять все поставленные задачи и приближать победу", - сказал он.

Генеральный директор ОАК Вадим Бадеха отметил, что корпорация нацелена на сохранение ритма работы по авиационным комплексам, являющимся самыми востребованными Вооруженными силами РФ. "Мы также повышаем производственную эффективность. К 2030 году планируем повысить производительность труда на 30%. Эта работа дает нам возможность существующими ресурсами обеспечить большие объемы выпуска продукции по гособоронзаказу, который в этом году растет и превысит высокие показатели прошлого года", - заявил он.

Истребитель Су-35С предназначен для завоевания господства в воздухе, уничтожения наземных и надводных объектов днем и ночью в простых и сложных погодных условиях на больших удалениях от аэродрома базирования.