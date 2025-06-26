Бронемашина М1224 MaxxPro International на Украине: китайская оценка.

В отношении боевого применения колесной взрывостойкой бронированной машины (далее ВБМ) американского производства М1224 MaxxPro International подразделениями ВС Украины в рамках вооруженного конфликта с РФ китайские наблюдатели отмечают, что данный образец военной техники не оказывает влияния на ход боевых действий по нескольким причинам. Значительная масса М1224 (составляет 13,5 тонн) не позволяет украинским военным применять ее для перемещения по пересеченной местности.

Как известно, в течение 2022 года ВС США передали ВС Украины из наличия около 440 ед. М1224, значительная часть которых практически не была обслужена и подготовлена к активной эксплуатации в боевых условиях. Кроме того, американская сторона не передает сменно-запасные части к данным машинам. Всего было произведено около 9000 ед. MaxxPro International, поставленных в 20 стран.

Взрывостойкая БМ М1224 MaxxPro International

В результате украинские военные вынуждены задействовать компоненты от одних машин, чтобы восстанавливать поврежденные. Отмечается крайняя нехватка специальной инженерной техники для эвакуации. Установлено, что при буксировании (волочении) нижние бронелисты корпуса М1224 получают неисправимую деформацию – бронекапсула полностью утрачивает жесткость.

Анализ фото и видеоматериалов, собранных китайскими наблюдателями позволяет утверждать, что в процессе выполнения боевых задач экипажами М1224 происходит наезд на противотанковые мины серии ТМ, огневое могущество которых приводит к полному уничтожению передней части, а именно моторно-трансмиссионного отделения (МТО). Фугасное воздействие мин серии ТМ (после наезда колесом) приводит к отрыву МТО от бронированного корпуса. При этом, в самом корпусе появляются трещины, через которые проникают ударная волна и осколки. В результате подрыва отмечается смещение бронированной полубашни, установленной в центре крыши бронемашины.

ВБМ М1224 MaxxPro International после наезда на мину

Согласно подсчетам китайских аналитиков, потери ВСУ в части касающейся М1224 MaxxPro International по состоянию на конец августа 2024 года составляли не менее 100 ед., без учета захваченных российскими военными.

К недостаткам М1224 украинские военные относят высоту бронемашины (составляет 3,08 м.), что делает ее заметной мишенью для российских БТР и БМП. В данном аспекте отмечается, что российская колесная бронемашина «Тайфун-ВДВ» обладает большей привлекательностью за счет автоматического орудия, размещенного в башне с дистанционным управлениям.

Американские военные специалисты рассчитывают в рамках данного вооруженного конфликта передать украинским подразделениям некоторое количество бронемашин типа JLTV оснащенных автоматическими пушками калибра 25 мм – аналог орудия, установленного на БМП типа М2А2 «Брэдли».

Хотя разнесенное бронирование М1224 достаточно эффективно защищает от огня из стрелкового вооружения, однако пробивной способности боеприпасов калибра 30 мм вполне достаточно для сквозного пробития корпуса рассматриваемой бронемашины.

Китайские специалисты проводят сравнение уровня защищенности М1224 с другими образцами ВБМ ВСУ. Констатируется, что турецкая бронемашина «Кирпи» (пр-во компании ВМС Otomotiv) имеет самую слабую бронезащиту в боковой проекции. Машина оснащается бронестеклами с низким уровнем защиты, что обуславливает значительный объем потерь среди экипажей и десанта – в результате пробития кумулятивной струей.

Неудовлетворительные результаты боевой эксплуатации с одной стороны спровоцировали решение турецкой стороны о приостановке поставок (планировалась передача 192 машин, из которых реально поставили только 42 ед). С другой стороны именно опыт СВО был учтен турецкими конструкторами компании ВМС Otomotiv в работе над бронемашиной под обозначением «Кирпи-2».

По материалам китайских специализированных изданий