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Прототип европейского космического корабля утонул

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Фото: Steve Nesius / Reuters
Фото: Steve Nesius / Reuters.

Компания The Exploration Company потеряла спускаемую капсулу Possible

Европейская компания The Exploration Company заявила, что добилась «частичного успеха» в ходе испытательного полета возвращаемого аппарата Possible — прототипа грузового космического корабля Nyx, хотя само изделие, вероятно, затонуло в Тихом океане. Об этом сообщает SpaceNews.

Возвращаемый аппарат был запущена в рамках миссии Transporter-14 на ракете Falcon 9 с базы Ванденберг в Калифорнии. Капсула Possible должна была отсоединиться от ракеты примерно через 2 часа и 45 минут после старта, после чего — совершить контролируемый спуск в атмосферу и приводниться в северной части Тихого океана.

По данным The Exploration Company, начальные этапы миссии прошли успешно. В частности, от Possible отделились несколько полезных нагрузок, сама капсула стабилизировала свое положение после отсоединения от верхней ступени Falcon 9. Также удалось восстановить связь с Possible после вхождения капсулы в атмосферу Земли. «Но впоследствии, судя по нашим текущим сведениям, возникла проблема, и мы потеряли связь за несколько минут до приводнения», — заявили в компании.

Там отметили, что считают 1,6-тонную возвращаемую капсулу утерянной и внимательно изучат причины произошедшего.

В ноябре издание European Spaceflight сообщило, что The Exploration Company привлекла 160 миллионов долларов частных инвестиций на создание транспортного грузового корабля Nyx.

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