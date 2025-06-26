У Израиля заканчиваются некоторые виды ключевых вооружений - СМИ

Вашингтон. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Армия обороны Израиля испытывает нехватку некоторых видов ключевых вооружений, сообщает NBC News со ссылкой на осведомленные источники.

Чиновники США заявили телеканалу, что у израильских военных не хватает некоторых видов ключевых вооружений, президент США Дональд Трамп пытается сохранить хрупкое перемирие между Израилем и Ираном.

По словам источников, у Израиля особенно мало боеприпасов.

В ночь на вторник Трамп сообщил о вступлении в силу режима прекращения огня между Израилем и Ираном; позже перемирие подтвердили в Израиле и Иране. Однако затем израильская сторона сообщала, что Иран запустил ракеты в сторону страны, израильские военные собираются ответить на эти удары.

Американские СМИ сообщали, что Трамп перед отправлением на саммит НАТО в Гаагу заявил журналистам, что "недоволен" и Ираном, и Израилем. Затем он отдельно подчеркнул, что "очень недоволен" Израилем.

Впоследствии Трамп заявил, что Израиль согласился отменить запланированные удары по Ирану, перемирие между сторонами конфликта остается в силе.