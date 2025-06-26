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Интерфакс-АВН

Шеф Пентагона утверждает, что удары США по ядерным объектам лишили Иран возможности создания атомной бомбы

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Министр обороны США Пит Хегсет
Министр обороны США Пит Хегсет.
Источник изображения: © AP Photo/ Michael Probst

Вашингтон. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что бомбардировки США иранских ядерных объектов уничтожили способность Ирана создавать ядерное оружие.

"Основываясь на всем, что мы видели - а я видел все это - наша кампания бомбардировок свела на нет способность Ирана создавать ядерное оружие", - сказал министр.

По его словам, результаты, достигнутые Ираном в этой области, похоронены под горой обломков в Иране".

"Любой, кто говорит, что наши бомбы не были разрушительными, просто пытается подорвать авторитет президента и успешную миссию", - подчеркнул Хегсет.

Заявление шефа Пентагона последовало за публикацией CNN сообщения о том, что, по предварительной оценке разведывательного управления Минобороны США, американские удары по Ирану не смогли ликвидировать основы иранской ядерной программы.

The New York Times, ссылаясь на источники, пишет, что в этом секретом докладе говорится о том, что удары, нанесенные в минувшие выходные, отбросили ядерную программу Ирана менее чем на шесть месяцев, а "заявление президента Дональда Трампа о том, что ядерные объекты Ирана были уничтожены, было завышено".

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