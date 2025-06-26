Лазерную систему противодействия дронам апробируют в зоне СВО в 2025 году

По словам представителя компании-разработчика, "Посох" в июне прошел тестовые испытания на одном из полигонов Херсонской области

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Лазерную систему противодействия беспилотникам (проект "Посох") планируется апробировать в зоне спецоперации до конца лета 2025 года. Об этом ТАСС сообщил представитель компании-разработчика.

"Лазерная система противодействия БПЛА, входящая в состав проекта "Посох", в июне прошла тестовые испытания на одном из полигонов Херсонской области. На испытаниях были представлены в качестве макета аккумуляторные компактные установки, рассчитанные для работы на дистанции 500-700 м. В ходе статических испытаний мы подтвердили, что изделие хорошо поражает как боевую часть, так и сами FPV-дроны - они сгорают. Моторы, батарейки поражаются, дроны падают. До конца лета этого года мы должны выйти на этап боевой апробации лазерной системы противодействия БПЛА в зоне СВО", - заявил собеседник ТАСС.

В организации также подчеркнули, что "цель проекта - создание системы для тыловой защиты объектов от угроз атаки украинских беспилотников".

Перспективная система работает путем физического воздействия на БПЛА на основе технологии сфокусированного иттербиевого лазерного излучения.