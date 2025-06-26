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ТАСС

Эксперт Федутинов: Рютте частично прав насчет быстрой адаптации РФ к новшествам СВО

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Оператор FPV-дрона
Оператор FPV-дрона.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Лисицын

По словам специалиста в области беспилотной авиации, генсек НАТО, вероятно, черпает из украинских источников, которым выгодно представить все в драматическом свете

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Заявления генсека НАТО Марка Рютте о способности России за "две-три недели" адаптироваться и перенимать все военные новшества, применяющиеся на Украине, верны лишь частично в отношении беспилотных систем различного типа. Такое мнение ТАСС высказал эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов.

"Информацию по состоянию дел на СВО в том числе по техническим и организационным аспектам Рютте, очевидно, черпает из украинских источников, которым выгодно представить все в максимально драматическом свете для получения новых траншей финансовой и военной помощи. Подобные сроки, разумеется, не характерны для всего спектра применяемых беспилотных систем и даже не являются "средним значением". Но, вероятно, они могут иметь место у некоей доли используемых на СВО беспилотных систем, прежде всего наиболее простых систем малого класса", - сказал он.

По словам Федутинова, в целом ускорение процессов создания новых систем БПЛА и средств борьбы с ними действительно отмечается на фоне СВО. "Это циклический взаимосвязанный процесс, где верх берут то дроны, то антидроны. В мирное время мотивация внедрения изменений значительно ниже. Война в целом значительно ускоряет эти процессы. Свой вклад вносят и большие государственные и частные компании-разработчики, и представители "народного" ОПК. То, что в отрасль хлынуло множество технических специалистов и пришло много новых компаний, - это позитивно отражается на результатах развития. Конкуренция идей всегда идет на пользу - появляется возможность выбора среди множества альтернатив", - заявил специалист.

Также эксперт отметил процесс изучения трофейных беспилотников как Россией, так и Украиной. "Разумеется, каждая сторона конфликта изучает технические решения, используемые противоборствующей стороной. И это в полной мере касается и России. Причем речь идет и об изучении беспилотных систем, используемых противником, и о средствах противодействия беспилотникам. Когда возможно, изучаются натурные образцы, которые периодически достаются в качестве трофеев, в иных случаях возможности технических средств противника изучаются по косвенным признакам", - пояснил Федутинов. 

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Россия
Украина
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