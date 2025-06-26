Северокорейская 107-мм РСЗО Тип 75 применяет очень опасные боеприпасы

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В последнее время много говорят о северокорейских реактивных системах залпового огня Тип 75, являющихся, в свою очередь, лицензионными версиями китайских Тип 63, запущенных в серийное производство еще в начале 60-х годов.

Это оружие зарекомендовало себя как очень мобильное (вес всего чуть более 600 килограммов) и в то же время достаточно грозное средство поражение. Известно, что к нему выпускаются боеприпасы, которые дробятся на более чем 1200 осколков, их радиус поражения двенадцать метров.

Еще более совершенный вариант уже снаряжен 1600 стальными шариками, разлетающимися на восемнадцать метров. Есть еще и зажигательные, поджигающие все в радиусе два десятка метров.

Их масса - не более 18,8 килограммов. Время перезаряжания - всего три минуты, а продолжительность залпа - 7-9 секунд. Дальность поражения - 8500 метров. Количество направляющих - 12 штук.

РСЗО устанавливается на различные легкие транспортные средства. В самой КНДР ее также монтировали на гусеничные и колесные бронетранспортеры VTT-323 и М-1992, правда, 18-ствольные установки.

Лев Романов