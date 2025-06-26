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ТАСС

Британия заявила о закупке у США истребителей F-35A, способных нести ядерное оружие

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Истребитель F-35A
Истребитель F-35A.
Источник изображения: © Teera Noisakran/ Sipa USA via Reuters Connect

Согласно заявлению канцелярии премьер-министра Кира Стармера, правительство инвестирует в национальную безопасность "в эпоху радикальной неопределенности"

ЛОНДОН, 25 июня. /ТАСС/. Великобритания закупит у США 12 истребителей F-35A, способных нести тактические термоядерные авиабомбы B61-12. Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Кира Стармера.

"В эпоху радикальной неопределенности мы больше не можем воспринимать мир как должное, именно поэтому мое правительство инвестирует в нашу национальную безопасность", - заявил глава британского правительства.

Как замечает газета The Times, планируется, что подобное вооружение Великобритания сможет использовать в рамках миссий НАТО в моменты кризисов. По информации издания, согласно предложениям Лондона, американское ядерное оружие будет впервые размещено на территории Соединенного Королевства с 2008 года.

В начале холодной войны Лондон располагал V-бомбардировщиками, способными нести ядерное оружие, однако затем задачи по ядерному сдерживанию стали выполнять баллистические ракеты на подводных лодках. В настоящее время ядерное оружие Соединенного Королевства размещено исключительно на четырех субмаринах типа Vanguard, которые несут американские баллистические ракеты Trident II (D5). 

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