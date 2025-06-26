"Мы способны самые сложные системы проектировать": о создании дронов в помощь фронту

Беспилотная авиация развивается ускоренными темпами в условиях жесточайшей конкуренции, когда модификация аппаратов для боевых действий "живет" всего пару месяцев, а после начинает требовать новых решений в ответ на технологии противника. Индустрия по производству беспилотников рождается буквально на наших глазах, она активно поддерживается в стране — утверждена соответствующая стратегия на период до 2030 года и на перспективу до 2035 года. Рассказываем о развитии отрасли на Дальнем Востоке

Почти два десятка производств

Вопросы создания устойчивой конкурентоспособной отрасли по производству беспилотных авиационных систем (БАС), а также реализацию соответствующего национального проекта обсуждают на площадках крупнейших форумов, в том числе на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Дальний Восток не отстает от тренда. Первый официальный дронопорт в России появился на Сахалине, здесь же был совершен первый межрегиональный перелет дрона с острова на материковую часть.

В других регионах запускают свои производства беспилотников, разрабатывают модели для выполнения задач СВО и для гражданских целей. На прошлогоднем ВЭФ регионы представили свои аппараты на выставке "Улица Дальнего Востока", в их числе были ударные и разведывательные беспилотники, FPV-дроны, безэкипажные катера. В планах презентовать продукцию и на предстоящем форуме.

На Дальнем Востоке на сегодня насчитывается 17 производителей БПЛА, которые реализуют свои проекты с господдержкой в рамках свободного порта Владивосток, территорий опережающего развития (ТОР), включая специально созданную под выпуск продукции для нужд спецоперации ТОР "Патриотическая".

В прошлом году, по данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, производителям такой продукции, включая беспилотники, выделили порядка 4,2 млрд рублей. Было выпущено свыше 26 тыс. аппаратов, которые прошли испытания на фронте и получили положительные отзывы от военнослужащих Восточного военного округа.

Сейчас БПЛА выпускают в Бурятии, Якутии, Забайкалье, на Камчатке, в Магаданской области, на Сахалине, на Чукотке, в Приморье, в Хабаровском крае. Их целевые тактико-технические характеристики определяют в процессе создания вместе с командирами подразделений, участвующих в СВО.

© Евгения Летта/ ТАСС Источник изображения: © Евгения Летта/ ТАСС

"В Приморье в год резиденты префрежимов (на части территории РФ установлены преференциальные режимы осуществления предпринимательской деятельности с предоставлением земель и инфраструктуры, налоговых льгот и административных преференций — прим. ТАСС) производят около 500 БПЛА, есть планы выпуска более чем 7,3 тыс. единиц в год", — говорит заместитель генерального директора по сопровождению инвестиционных проектов корпорации Сергей Скалий.

Он уточняет, что речь не только об аппаратах для нужд СВО, но и беспилотных комплексах для перевозки грузов и медицинской эвакуации, сельского и лесного хозяйства, энергетики, строительства, геологоразведки, кинематографа.

"В Хабаровском крае объемы больше. Резидент ТОР выпускает 5 тыс. дронов в месяц и планирует выйти на 15 тыс. за счет привлекаемых удаленных площадок. Разработанный компанией беспилотный летательный аппарат прошел апробацию в Главном управлении инновационного развития Минобороны РФ. Комплектующие, причем полностью, локализованы в России, продукция поставляется полиции, пограничным войскам, поисково-спасательным отрядам и для нужд СВО", — отмечает Скалий.

В Хабаровском крае, по его словам, может появиться научно-производственный центр по разработке и производству беспилотных авиационных систем. Этот вопрос сейчас прорабатывают региональные власти с привлечением Федерального центра беспилотных авиационных систем.

От маленькой "Пчелы" к тяжелым гексакоптерам и дронам на оптоволокне

В Хабаровске одно из предприятий, наладивших выпуск беспилотников, — "ХабИнноТех". Свою работу команда начала с выпуска хвостового оперения для осколочной гранаты ВОГ-17 еще в самом начале СВО — запрос поступил от одного из воинских подразделений. Администрация города помогла с помещением, на личные средства закупили 3D-принтеры для печати и другое оборудование, собрали специалистов, дело пошло. Было выпущено больше 10 тыс. штук, что полностью закрыло потребность военных на тот момент.

FPV-дрон "Пчела" Источник изображения: © Евгения Летта/ ТАСС

"В процессе общения с ребятами с СВО я понял, что запрос гораздо более масштабный. Как раз тогда активно начали применяться беспилотники, стали появляться FPV-дроны. Решили включиться в эту историю. Начинали мы буквально с тремя инженерами, это наша хабаровская молодежь, они раньше увлекались авиамоделированием на любительском уровне, а когда возникла необходимость, смогли применить свои навыки в создании летательных аппаратов. Мы поняли, что можем создавать новые модели", — рассказывает коммерческий директор компании, депутат Хабаровской городской думы Александр Мелека.

Первым выпущенным аппаратом стал FPV-дрон "Пчела". Он совсем небольшой, его легко можно удержать в одной руке. Дрон мог летать примерно на 6 км, и на начало 2023 года это расстояние считалось очень большим. Еще он мог нести порядка 2 кг боевой нагрузки, использоваться как барражирующий боеприпас, часто с самодельными взрывными устройствами из зарядов для противотанковых гранатометов. Дроны после всех необходимых тестов на военных полигонах начали поставлять в зону СВО, но они быстро "ушли в историю".

"Модель коптера "живет" приблизительно три-четыре месяца. Потом приходится ее модернизировать, улучшать, дорабатывать, усложнять. Потому что, как только фиксируются факты поражения техники и сил, противник начинает прорабатывать системы противодействия. Раньше все летело на цифровых видеосигналах и работать было достаточно легко — систем подавления практически никаких не применялось. А потом там стали глушить цифровые видеосигналы — закрывали радиопространство, забивали каналы на большой дальности — и дроны падали на полпути. Пришлось придумывать, как это обходить", — говорит Александр Мелека.

Но даже модели из первых поставок смогли сразу показать свою эффективность в выполнении боевых задач. В первые же дни дрон "Пчела" поразил артиллерийский расчет противника с минометом на донецком направлении. Команда компании получила видео с самим моментом атаки.

"Это была действительно такая живая история, на записи были слышны восторженные возгласы военных", — делится Мелека.

На сегодня этот аппарат прошел уже порядка 18 модификаций, усложнился технологически, но остался в прежних размерах. Появился запрос и на более тяжелые, более мощные модели. Сейчас хабаровский производитель выпускает с десяток различных моделей беспилотников, включая гексакоптер "Буревестник", способный поднимать до 100 кг, нести на себе боеприпасы или дроны, и беспилотник самолетного типа "Вымпел" с дальностью полета 300 км, который используется для разведки. Это самый большой модельный ряд продукции на Дальнем Востоке, все беспилотники представят на предстоящем ВЭФ.

Гексакоптер "Буревестник" Источник изображения: © Евгения Летта/ ТАСС

В месяц компания выпускает до 3 тыс. штук и может масштабироваться до 10 тыс., этот процесс уже идет. В планах производить дроны, способные летать до шести часов, что втрое превысит среднее время полетов аппаратов. Выпускаемые в настоящее время коптеры испытываются и поставляются на СВО. Недавно одна из моделей на курском направлении смогла обойти системы радиоэлектронной борьбы и долететь туда, куда ни у одного дрона до этого не получалось. В результате был поражен броневик противника.

Хорошо обходят вражеские глушилки дроны на оптоволокне. Запрос на такие модели очень высок, их выпуск собираются наладить и в Хабаровске. В компании уже приобрели специальные станки и катушки. Дрон на оптоволокне сможет летать примерно на 30 км, говорит Мелека. Это будет еще одна модификация "Пчелы". Производство начнется в течение месяца, выпускать готовы до 1 тыс. штук в месяц.

Борьба систем управления

Сейчас с каждым днем, с каждым месяцем беспилотники становятся все более технологически проработанными, все более сложными. "Идет на самом деле инженерная борьба, но я убедился, что мозги наших ребят ни капли не хуже. Мы способны самые сложные системы проектировать в ответ на разработки противника, создающиеся в условиях финансового безлимита, возможности привлекать высококлассных специалистов со всего мира и прочих факторов", — говорит Александр Мелека, отмечая, что противостояние касается не столько дальности, грузоподъемности, других характеристик самих аппаратов, сколько систем управления ими.

© Евгения Летта/ ТАСС Источник изображения: © Евгения Летта/ ТАСС

В настоящее время идет разработка собственных систем управления, не зависящих от сигналов GPS, "ГЛОНАСС", не привязанных к спутникам, не требующих обслуживания и настройки у сторонних специалистов. Чтобы беспилотник смог преодолеть все барьеры на пути к цели, пройти противодроновые орудия, системы подавления, у него должна быть своя собственная закрытая связь.

"Это будет шифрованная система видеосвязи, позволяющая пройти любые абсолютно системы радиоэлектронной борьбы и получить картинку в качестве Full HD. Она будет подходить под любой дрон", — говорит Мелека.

Помимо этого, специалисты работают над системой донаведения на цель на основе искусственного интеллекта. ИИ сможет вычислять цель машинным зрением, предлагать оператору несколько объектов, из которых будет выбираться приоритетный, после дрон в автоматическом режиме будет долетать до цели и поражать ее. Причем цель не потеряется за счет определенных конфигураций, в отличие от применяющихся сейчас технологий, когда дрон может перестать фиксировать объект при повороте, изменении его положения.

Пушистый и межрегиональные перелеты

В регионах Дальнего Востока начали развивать и инфраструктуру для беспилотников. Так, на Сахалине в мае открыли первый в России дронопорт. Росавиация впервые утвердила аэронавигационный паспорт посадочной площадки, предназначенной для эксплуатации только беспилотными воздушными судами.

БПЛА самолетного типа "Вымпел" Источник изображения: © Евгения Летта/ ТАСС

Статус дронопорта получил аэродром Пушистый в Корсаковском районе области. Это событие, как отмечали в региональном правительстве, ознаменовало переход от точечных проектов к созданию полноценной инфраструктуры для регулярных и безопасных полетов беспилотников, открытие дронопорта заложило основу для интеграции аппаратов в существующую транспортную систему страны.

Следующим этапом станет создание сети дронопортов на острове и разработка маршрутной сети для беспилотников. Дроны уже задействуют по разным направлениям.

Для развития отрасли в Минвостокразвития России проработали вопрос создания на Дальнем Востоке единой дальневосточной беспилотной авиакомпании на территории Сахалинской области.

Одним из результатов работы созданной компании "Аврора — беспилотные авиасистемы" стал первый в истории беспилотной авиации России перелет через Татарский пролив. Он прошел по правилам полетов в контролируемом воздушном пространстве по маршрутам местных воздушных линий, соединяющих Сахалинскую область и Хабаровский край. В дальнейшем деятельность компании масштабируется на другие регионы округа.

О ВЭФ

Восточный экономический форум (ВЭФ) - ведущая площадка для развития экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В сентябре 2025 года ВЭФ пройдет во Владивостоке в десятый раз.​

Евгения Летта