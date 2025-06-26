Западные санкции не смогли помешать ускорению производства российских танков Т-90М (NetEase, Китай)

NetEase: Россия уже утроила выпуск танков Т-90М, скоро — тысячи

Несмотря на санкции, Россия демонстрирует мощь своего оборонного комплекса, пишет NetEase. Пока Запад затягивает поставки Украине, Москва укрепляет "бронированный кулак", готовясь к долгосрочному противостоянию, отмечается в издании.

20 июня Уралвагонзавод значительно увеличил масштабное производство основного боевого танка Т-90М, что свидетельствует об укреплении стратегических возможностей России по ведению наземных боевых действий. Согласно последнему анализу Conflict Intelligence Team (CIT), производство Т-90М выросло втрое по сравнению с 2020-2021 годами, а к 2028 году этот уровень может достичь 1000 единиц в год.

Ускорение производства танка Т-90М была определено срочностью и необходимостью адаптации к изменившейся обстановке. До 2022 года Россия поставила на вооружение около 400 ранних модификаций танков Т-90. Производство Т-90М началось в 2020 году, и первые 66-85 танков были поставлены в начале украинского конфликта. С тех пор производство выросло до 60-70 единиц в 2022 году, 140-180 единиц – в 2023 году и, как ожидается, 300 единиц в 2024 году.

CIT подтвердила эти цифры с помощью спутниковых снимков, данных из открытых источников и тендеров на закупку, которые указывают на то, что Уралвагонзавод перешел на круглосуточный режим производства. В рамках контракта, заключенного в 2020-2021 годах, было произведено не менее 160 единиц Т-90М, включая модернизированные версии. На фоне истощения запасов Т-90А производство новых танков будет усилено.

По сравнению с основными боевыми танками НАТО (такими как Abrams M1A2 и Leopard 2A6), Т-90М имеет меньшую броню, однако это компенсируется маневренностью, эффективными средствами радиоэлектронной борьбы и упрощенным техническим обслуживанием. Его ключевыми преимуществами являются низкая себестоимость и масштабируемость производства. В отличие от сложной и дорогостоящей платформы Т-14 "Армата", Т-90М создан на основе проверенных технологий, что облегчает масштабирование его производства в условиях военного времени. В условиях санкций Россия сосредоточила усилия на успешном производстве этой модели танка.

С точки зрения стратегии, выбор Т-90М не случаен. Москва стремится укрепить мощь своих танковых войск в условиях боевых действий. С 2022 года было потеряно более 3000 российских танков. И такой танк, как Т-80БВМ с газотурбинным двигателем, не подходит для масштабного производства, в отличие от дизельного Т-90М. Для Украины и НАТО это является серьезной проблемой: пока поставки западных танков ограничены и часто задерживаются, Россия укрепляет свой "бронированный кулак", опираясь только на внутренние возможности. И санкции не помеха.

Ускорение производства Т-90М отражает долгосрочную стратегическую перекалибровку РФ в условиях международной изоляции. По мере того, как Уралвагонзавод выходит на свою максимальную производственную мощность, проводятся дополнительные тендеры по расширению его производственной инфраструктуры. Москва, похоже, намерена поддерживать свои возможности по производству тяжелой бронетехники на высоком уровне в течение следующих десяти лет. Это поднимает перед НАТО и Украины ключевые вопросы об укреплении собственных танковых войск, стратегии сдерживания и конкурентоспособности оборонной промышленности.