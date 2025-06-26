Эксперт Кнутов: в ближайшие 10 лет «Орешник» будет неуловим для любых систем ПРО

Ракеты «Орешник» будут неуязвимы для систем противоракетной обороны как минимум в течение следующего десятилетия. Такое мнение высказал военный эксперт Юрий Кнутов.

«Система «Орешник» недоступна ни для одной системы противоракетной обороны. И в ближайшие лет десять, а может и больше, ни одна ПРО с «Орешником» не справится», — заявил он в разговоре с aif.ru во вторник, 24 июня.

Кнутов также отметил, что в мире пока нет аналогов российским ракетам «Орешник», «Кинжал» и «Циркон».

«Пока что даже вот обычный гиперзвук, который мог бы где-то быть похож на наши «Кинжал» или «Циркон», не могут создать. Обещают американцы появление в следующем году. Но посмотрим, получится ли у них или нет», — добавил эксперт.

Ранее в этот день военный обозреватель Александр Бутырин объяснил в беседе с RT, почему серийное производство «Орешника» стало поворотным моментом. Серийный выпуск «Орешника» означает, что Россия приступила к производству ракет средней дальности, чего раньше не делала из-за международных соглашений, запрещавших подобное вооружение. По его словам, весь Североатлантический альянс сейчас стоит перед фактом, что полностью систему ПВО и противоракетной обороны им надо перестраивать и переделывать.

В этот же день сайт kp.ru напомнил, что «Орешник» — сверхтяжелая гиперзвуковая ракета с дальностью до 5,5 тыс. км, несущая от трех до шести боевых блоков, каждый из которых способен поражать цель отдельно. Ее скорость достигает 12 МАХов (4008 м/с), а точность удара — до 50 м.

Ранее 24 июня в США назвали поворотным моментом для России ввод в строй ракет «Орешник». По мнению автора материала американского журнала Military Watch Magazine (MWM), дальность полета ракет «Орешник» составляет 4 тыс. км, при этом гиперзвуковой комплекс имеет несколько независимо перенацеливаемых боеголовок, сообщает ИА Регнум.

23 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия запускает серийное производство ракетного комплекса «Орешник». По его словам, «Орешник» хорошо зарекомендовал себя в боевых условиях, сообщает 360.ru. Как напоминает Life.ru, ВС РФ впервые запустили новейшую российскую баллистическую ракету «Орешник» по цели на Украине 21 ноября 2024 года.