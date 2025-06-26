Эти 5 подводных лодок могут уничтожить весь мир за 30 минут (The National Interest, США)

Автор для NI составил список наиболее мощных атомных субмарин, стоящих на вооружении России и США. В случае гипотетического конфликта всего одного корабля подобного типа достаточно для того, чтобы в течение 30 минут стереть в радиоактивный пепел 288 целей размером с город.

Хотя, к счастью, их никогда не применяли в ходе горячих войн, атомные подводные лодки, способные нести ракеты с ядерными боеголовками, - это самое смертоносное оружие, когда-либо созданное людьми. В некоторых случаях - как это было в случае с субмаринами типа "Огайо" на пике холодной войны - всего одного корабля достаточно для того, чтобы в течение 30 минут стереть в радиоактивный пепел 288 целей размером с города. В самом деле, если бы началась третья мировая война, эти субмарины и их боевое снаряжение могли бы уничтожить цивилизацию за меньшее время, чем требуется для заказа пиццы.

В данной статье мы составили список наиболее мощных атомных субмарин, которые уже состоят на вооружении или вскоре будут введены в эксплуатацию. Более старые образцы вроде советских подлодок проекта 941 "Акула" не рассматриваются, поскольку большинство из них уже были списаны. На вооружении ВМФ России остался только "Дмитрий Донской", который используется в качестве опытно-испытательного корабля, с которого сняли все баллистические ракеты.

Подводные лодки типа "Огайо" с баллистическими ракетами

Подводная лодка USS Georgia. Источник: © CC0 / Public Domain, U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Kimberly Clifford | Перейти в фотобанк

Подводные лодки типа "Огайо" с баллистическими ракетами, состоящие на вооружении ВМС США, способны нести 24 баллистические ракеты подводного пуска UGM-133A "Трайдент II" (D5), каждая из которых оснащена 12 термоядерными боеголовками W88 мощностью в 475 килотонн. Учитывая точность попадания боевого блока Mk5, круговое вероятное отклонение которого не превышает 90 метров, подлодки типа "Огайо" и их ракеты "Трайдент II" можно использовать в качестве оружия первого удара. Согласно Обзору состава и количества ядерного оружия от 2010 года, Соединенные Штаты рассчитывают иметь на вооружении 14 подлодок типа "Огайо", и в каждый конкретный момент две из них будут находиться на ремонте. Сегодня каждая такая подлодка несет 20 ракет, что в совокупности дает 240 развернутых ракет "Трайдент II". В 2016 году девять подлодок типа "Огайо" находились в Тихом океане, а остальные пять - в Атлантическом.

Подводные лодки типа "Колумбия" с баллистическими ракетами

Проект американской атомной подлодки класса Columbia. Источник: © Фото : Public Domain

Субмарины типа "Огайо" представляют собой стареющую модель, несмотря на их внушительные возможности, и первые выпущенные подлодки уже приближаются к окончанию из 42-летнего срока эксплуатации. Чтобы заменить субмарины типа "Огайо", ВМС США строят новые подлодки с баллистическими ракетами типа "Колумбия". Эти новые атомные подлодки, оснащенные баллистическими ракетами, имеют немного большее водоизмещение, чем класс "Огайо", 20800 тонн, но способны нести только 16 ракет "Трайдент II". Большую часть этих подлодок занимает новый реактор, способный работать без перезагрузки топлива в течение всего срока службы корабля, а также электродвигатель на постоянном магните, который хотя и работает очень тихо, все же занимает очень много места. В основе этих подлодок лежат технологии, использованные в ударных субмаринах типа "Вирджиния". Также в них использованы многие системы, устанавливаемые на менее крупные подлодки. В некоторых отношениях "Колумбия" представляет собой более крупную усовершенствованную подлодку типа "Вирджиния". Строительство подлодок "Колумбия" начнется в 2021 году, и первые лодки поступят на вооружение в 2031 году.

Подлодка проекта 955 "Борей"

Атомный подводный ракетный крейсер проекта "Борей". Источник: © Фото : предприятие СЕВМАШ

Чтобы не отставать, противник Америки времен холодной войны - хотя теперь его военная мощь стала существенно меньше, - старается сохранять паритет с Соединенными Штатами в одной области: ядерное оружие.

Поэтому никого не должно удивлять, что Россия создает флот чрезвычайно мощных новых подлодок с баллистическими ракетами проекта 955 "Борей". Подлодки проекта "Борей" меньше по сравнению со своими гигантскими предшественницами - подлодками проекта 941 "Акула". Имея водоизмещение в 24 000 тонн, "Борей" крупнее подлодок типа "Огайо" и "Колумбия", однако, однако менее мощный по сравнению с этими американскими подлодками. Тем не менее, "Борей" - самая тихая из ныне существующих российских подводных лодок с баллистическими ракетами, и она оснащена водометным реактивным движителем. Эта подлодка способна нести 16 баллистических ракет подводного пуска РСМ-56 "Булава", каждая из которых оснащена 10 ядерными боеголовками с дальностью в 8000 километров. Точность попадания довольно высока - круговое вероятное отклонение в пределах 250-300 метров, - и они созданы таким образом, чтобы обходить системы ПРО.

Подводная лодка с баллистическими ракетами проекта 667БДРМ "Дельфин"

Подлодка К-18 «Карелия», 1 января 1994 года. Источник: © CC0 / Public Domain, US gov | Перейти в фотобанк

Созданные примерно в то же время, что и мощные подлодки проекта 941 "Акула", сегодня субмарины "Дельфин" составляют костяк российского флота подлодок с баллистическими ракетами. Подлодки проекта 667БДРМ "Дельфин" с водоизмещением 18200 тонн представляют собой мощную платформу и оснащены 16 трехступенчатыми жидкостными баллистическими ракетами Р-29РМУ "Синева", каждая из которых может нести от четырех до восьми боеголовок. В отличие от предыдущих вариантов проекта 667, "Дельфин" способен выпускать ракеты в любом направлении с постоянного курса в круговом секторе. Он также способен выпускать ракеты, находясь на глубине 55 метров и следуя со скоростью в 6-7 узлов.

Подлодки с крылатыми ракетами проекта 885М "Ясень"

Подводная лодка проекта "Ясень-М". Источник: © Фото : СЕВМАШ

Подлодки с крылатыми ракетами класса "Северодвинск" - это не подлодки с баллистическими ракетами, однако, оснащенные 32 крылатыми ракетами 3М-14К "Калибр", выпускаемыми в двойном - обычном и ядерном - оснащении, с дальностью в 2500 километров, эти подлодки проекта 885М представляют собой серьезную угрозу для Соединенных Штатов. Подлодки "Ясень" двигаются быстро и очень тихо, и они оснащены очень чувствительными сенсорами - если Управление военно-морской разведки ВМС США не ошиблось в своих оценках. По некоторым подсчетам, подлодки "Северодвинск" или "Казань" могут с легкостью приблизиться к американскому восточному побережью на расстояние в 2000 километров и нанести удар вглубь континента, вплоть до Великих озер. Действительно, если такая субмарина приблизится на расстояние в 1000 километров - а учитывая ее малозаметность, она способна это сделать, - она может нанести удар даже по Чикаго и Сент-Луису.