Война НАТО c Путиным обойдется миру в 1,5 триллиона долларов (Bloomberg, США)

Bloomberg: год войны НАТО и России будет стоить миру 1,5 триллиона долларов

В Европе следят за наращиванием российской военной мощи и с маниакальным упорством готовятся к немыслимому — войне с Россией. Эксперты Bloomberg подсчитали, во что она обойдется миру. Размер возможных потерь шокирует. Запад не слышит Москву, которая неоднократно заявляла об отсутствии у нее планов воевать с НАТО.

Альберто Нарделли

Алекс Кокчаров, Дженнифер Уэлч, Джулия Яницки, Том Феврье

Россия штампует артиллерийские снаряды, беспилотники и ракеты со скоростью, которая вскоре превзойдет потребности ее войск на Украине. Нападение США и Израиля на Иран, союзника Кремля, стала еще одним ударом по глобальной стабильности — даже при том, что Трамп объявил о предварительном прекращении огня. Как бы то ни было, Путин значительно осмелел.

Во вторник лидеры союзников соберутся на саммит в Гааге, где, как ожидается, Трамп подтвердит обязательства США в области взаимной обороны — по крайней мере, согласно опубликованному перед встречей проекту заявления. Чиновники администрации Трампа также неоднократно заявляли, что намерены защищать “каждый дюйм” своей территории.

Однако сам Трамп в комментариях журналистам с борта номер один во вторник по дороге на саммит высказался отнюдь не столь категорично. Он заявил, что это “зависит от трактовки” статьи 5. “Я близко подружился со многими из этих лидеров и намерен им помогать, — заявил он. — Скажу вам точнее, когда прибуду туда”.

Но что бы Трамп ни сказал, европейские лидеры не уверены, что могут на него полагаться — например, на саммите “Большой семерки” в Канаде в этом месяце он полюбопытствовал, почему это Россия не присутствует.

Война на территории НАТО была и остается маловероятной — не в последнюю очередь потому, что у России пока нет для этого возможностей, да и едва ли она захочет воевать на два фронта. Однако российские генералы и высокопоставленные чиновники не скрывают, что их имперские амбиции одной Украиной не заканчиваются, да и сам Путин на прошлой неделе предъявил права как минимум на всю страну целиком.

“Я много раз говорил, что считаю русский и украинский народы одним народом на самом деле. И в этом смысле вся Украина наша, — заявил Путин на Петербургском международном экономическом форуме. — Это не поговорка, не притча, а старинное правило: там, где ступает нога русского солдата, — то наше”.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил, вторя оценкам канцлера Германии Фридриха Мерца и ряда европейских разведывательных служб, что Россия сможет всерьез задуматься о нападении на альянс в течение пяти лет. Предупреждения прозвучали на этапе, когда НАТО — во многом под нажимом Трампа — подталкивает своих членов увеличить расходы на оборону до уровня, невиданного за последние пару десятилетий.

Дания заявила, что Россия может вступить в локальную войну с соседней страной уже течение полугода и создать реальную угрозу для одного или нескольких членов альянса в течение двух лет.

При таком сценарии наиболее вероятным очагом напряженности станут Эстония, Латвия и Литва на северо-восточном фланге НАТО. Три прибалтийские страны составляют лишь малую часть европейской экономики, но стратегически крайне важны.

Единственные бывшие советские республики в составе НАТО и к тому же с обширным русским меньшинством, они занимают особое место в путинской искаженной трактовке истории. Кроме того, у них протяженные границы с Россией и ее сателлитом Белоруссией. Малейшее нападение тут же станет испытанием для краеугольного камня западного альянса — готовности США защищать союзников.

Война, даже на начальном этапе, приведет к гибели многих людей и наверняка повлечет за собой целый поток беженцев. Экономический ущерб также окажется огромным.

По оценкам агентства Bloomberg, прямые издержки в результате непосредственных разрушений в зоне боевых действий, повышенных цены энергоносители из-за прекращения поставок из России и распродажи на финансовых рынках могут обрушить мировое производство на 1,3% или на 1,5 триллиона долларов только за первый год — что практически сопоставимо с российской спецоперацией на Украине. Потери окажутся намного выше, если конфликт перекинется на другие европейские страны.

Эта статья основана на компьютерном моделировании Bloomberg, а также интервью с высокопоставленными правительственными чиновниками, выступавшими на условиях анонимности.

В свете обострившейся угрозы со стороны России все три прибалтийских государства уже объявили о выходе из международного соглашения о противопехотных минах, чтобы развернуть их для укрепления своей обороны. Кроме того, члены НАТО планируют усилить ПВО вдоль всего восточного фланга.

Разумеется, поскольку европейские правительства пытаются уговорить избирателей на значительное увеличение расходов на оборону, риторика о российской угрозе им только на руку. Но и Россия, со своей стороны, модернизировала ядерную базу в Калининградской области, эксклаве, зажатом между Польшей и Литвой, а также развивает военную инфраструктуру вдоль северо-западной границы с альянсом.

Возможные сценарии вторжения

Вторжение может начаться с провокации или гибридной атаки любого рода. Одна из уязвимостей — железнодорожная линия Москва — Калининград: в этом месяце литовская полиция охотилась за россиянином, выпрыгнувшим из движущегося поезда, который проходит Вильнюс без остановки.

Бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис предположил, что в качестве первого шага Россия могла бы сфабриковать предлог для остановки поезда Москва — Калининград на территории Литвы. Затем Москва могла бы отправить войска под предлогом защиты застрявших там российских граждан, фактически вторгнувшись в Литву.

С другой стороны, она также могла бы начать с нападения на Эстонию и Латвию, развернуть флот, чтобы взять под контроль Балтийское море и ключевые острова и разорвать сухопутное сообщение стран Прибалтики с Польшей через Сувалкский коридор.

Страны Прибалтики могли бы задействовать статью 5 НАТО и развернуть контратаку на Россию и, возможно, союзную ей Белоруссию. Даже если весь альянс не отреагирует, как минимум соседние страны наверняка нападут на вторгшиеся российские войска и отправят помощь в Прибалтику, увидев в этом экзистенциальную угрозу европейской безопасности и почувствовав риск, что следующей целью России станут они сами.

Россия наверняка ответит на эти атаки ударами по европейским военным базам и ключевой инфраструктуре, включая цели в крупных европейских городах.

Потери будут серьезными. Ключевые порты окажутся закрыты, а торговля в Балтийском море остановится. Рынки рухнут. Стороны наверняка развернут гибридные операции — в том числе против подводных кабелей и энергетической инфраструктуры.

На фоне отвлекающих маневров Москвы и всеобщего смятения Трамп может замешкаться с ответными действиями. Вместо однозначного ответа, которого жаждут союзники, совершенно не исключено, что Трамп у себя в Truth Social в своеобычной манере призовет “К МИРУ ВМЕСТО ВОЙНЫ” или посоветует Европе “ПОГОВОРИТЬ С ВЛАДИМИРОМ”.

Белый дом на просьбу дать комментарий для этой статьи не откликнулся.

Президент может и не такое: ранее в этом месяце он заявил лидерам “Семерки”, что Путин — его друг и наверняка заключит соглашение с Киевом, и отверг призывы союзников ввести дополнительные санкции против Москвы.

Ядерные угрозы Кремля могут еще сильнее парализовать США и некоторые страны Западной Европы, но другие европейские чиновники возражают, что на Востоке и Прибалтике их пропустят мимо ушей, поскольку к путинской браваде там привыкли. Тем не менее, страх ядерной эскалации наверняка ограничит прямые удары по России со стороны европейских ядерных держав.

Последствия для мировой экономики

Чтобы оценить стоимость первого года войны, агентство Bloomberg использовал набор моделей для подсчета производственных потерь в зоне конфликта, побочных эффектов перетоков по европейским каналам поставок, сокращения российского экспорта нефти и газа, повышенной маржи по кредитам на европейских рынках, повышенных расходов на оборону в Европе и усугубившейся неопределенности в глобальном масштабе.

Одна лишь Прибалтика потеряет 43% своей экономики за первый год конфликта — это сопоставимо с падением производства на занятых Россией территориях Украины. Если в небо взмоют ракеты, другие европейские страны, вступившие в схватку, включая Финляндию, Швецию, Польшу и Германию, получат меньший, но все же ощутимый удар. Для Европейского союза в целом повышенные расходы на оборону несколько смягчат шок от возросших цен на энергоносители, рыночных потрясений и разрушения инфраструктуры, но ВВП все равно просядет на 1,2%, а кривая роста долга станет еще круче.

Экономика России потеряет 1%: удар окажется относительно щадящим, поскольку действующие санкции изолировали ее от внешнего давления, а повышенные расходы на оборону создают иллюзию экономического здоровья. Великобритания находится дальше от линии фронта, однако тратит больше на оборону, поэтому ее ВВП упадет лишь на 0,2%. Рыночные потрясения понизят ВВП США примерно на 0,7%, тогда как жесткие финансовые условия и подскочившие цены на энергоносители подкосят ВВП Китая примерно на 0,8%.

Без немедленного ответа США война грозит обостриться, поскольку Россия ответит на ракетные удары атаками на европейские города и бросит на борьбу больше ресурсов, что, в свою очередь, увеличит вероятность, что война выплеснется за пределы Прибалтики.

Российские силы велики, европейские — раздроблены

Оценки европейской разведки не предполагают наличия у Путина готовых планов ведения боевых действий на территории НАТО. Однако Россия восстанавливает силы и наращивает арсеналы гораздо быстрее, чем Запад.

В этом месяце Рютте предупредил, что Россия производит боеприпасов в четыре раза больше, чем весь военный альянс вместе взятый.

Другие возможные сценарии

Военных стратегов НАТО, безусловно, больше всего занимает самый пессимистический сценарий, однако, с другой стороны, есть перспектива, что Россия и Украина достигнут прочного мирного урегулирования. Для этого, по всей видимости, потребуется, чтобы США и Европа преодолели разногласия, помогли заключить прочное соглашение и предоставили гарантии безопасности, чтобы оно выстояло. Поспособствовать этому может и основной партнер России Китай, если воспользуется своим влиянием, чтобы усадить Москву за стол переговоров и отвадить ее от дальнейших атак.

Такое урегулирование откроет путь для вступления Украины в ЕС, с одной стороны, и нормализации отношений США с Москвой, с другой. Администрация Трампа предложила восстановить торговые и инвестиционные связи с Россией, если соглашение будет достигнуто, а также заключить новые энергетические сделки и снять все санкции. Возврат к межгосударственным связям уровня 2021 года увеличит ВВП Европы и России на 0,5%, тогда как мировой ВВП получит прирост в 0,3%, по прогнозам Bloomberg.

Однако Европа не захочет возвращаться к привычным отношениям с Москвой после столь болезненных усилий по размежеванию — особенно отказа от российских энергоносителей.

Как бы то ни было, пока что Пекин ставит во главе угла свое “безграничное” партнерство с Россией, а не пытается урегулировать конфликт, поскольку для него это удобный способ отвлечь внимание США и Европы. Сам Путин доселе не выказал готовности к серьезным переговорам, несмотря на все увещевания Трампа насчет прекращения огня.

Наиболее вероятный сценарий на данном этапе заключается в том, что конфликт продолжится. Однако многие западные чиновники считают, что ни у одной из сторон не хватит ресурсов для решительного прорыва и разгрома противника, и поэтому конфликт в итоге закончится за столом переговоров.

Европа готовится

Исходя из этих соображений европейские страны стремятся поставить Украину в сильнейшую позицию, предоставляя ей военную помощь и поддержку для развития собственной оборонной промышленности. Одновременно они продолжают вводить новые санкции против России и следить за соблюдением прежних, чтобы сократить ее доходы и лишить возможности продолжать борьбу.

Агентство Bloomberg смоделировало и другие маловероятные сценарии, например, решительное наступление России и захват основной части юга Украины с последующим вторжением в Молдавию, а также другие непредсказуемые события, которые аналитики называют “черными лебедями”. Например, на банковскую систему России уже давят высокие процентные ставки вкупе с расходами на военные действия, и она может рухнуть в результате системного кризиса. Наконец, власть самого Путина может ослабнуть.

Однако в Европе уже начался тектонический сдвиг. Члены НАТО намерены взять на себя обязательство увеличить военные расходы до 3,5% ВВП, плюс 1,5% на сопутствующие статьи — кибербезопасность, инфраструктуру и гражданскую оборону. Несколько передовых стран НАТО, включая Прибалтику и Польшу, значительно опережают остальных уже взяли норматив в 3,5%.

Европейские союзники Украины создают грозные вооруженные силы, которые в обозримом будущем продолжат готовиться к противостоянию с Россией.

“Все это создает некомфортную обстановку, — заключил бывший литовский министр Ландсбергис. — Такого рода ситуации могут быстро перерасти в серьезный конфликт, а мы или проморгаем его, или окажемся не готовы”.