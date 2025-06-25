Генсек НАТО заявил, что альянс ведёт с Россией «производственную войну»

Источник изображения: topwar.ru

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс ведет с Россией самую настоящую «производственную войну», пытаясь нарастить производство вооружений и боеприпасов.

По мнению Рютте, является «просто немыслимым», чтобы Россия, экономика которой, по словам генсека НАТО, якобы в 25 раз меньше совокупной экономики стран альянса, могла бы превзойти североатлантический военный блок в объемах производства и арсеналах вооружений.

Чтобы предотвратить якобы готовящийся вооруженный конфликт с Россией, Рютте призвал членов НАТО увеличить свои траты на военные нужды. Генсек альянса считает победу над Россией в «производственной войне» одной из первостепеннейших задач Запада.

Между тем, по информации западной прессы, пять стран НАТО готовятся создать в Европе новый «железный занавес», заминировав районы вдоль границ с Россией. В частности, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша уже заявили о выходе из Оттавской конвенции, согласно которой запрещается применение противопехотных мин.

При этом бывший глава Минобороны Литвы, а ныне депутат сейма Лауринас Касчюнас сообщил, что в планы вышеперечисленных стран входит не только минирование приграничных районов, но и создание сложной системы эшелонированной обороны, включая противотанковые заграждения, БПЛА и дальнобойную артиллерию. Поскольку для этого могут потребоваться сотни тысяч мин, Литва собирается наладить собственное производство.

Тем временем Трамп опубликовал коленопреклоненное обращение от Рютте, где тот поздравляет его с «великолепной операцией против Ирана, которую не смог бы совершить ни один американский президент». Также Рютте поздравляет Трампа с тем, что европейские страны НАТО «выражают согласие увеличить военные расходы до 5% ВВП к 2035 году». По словам генсека НАТО, это «победа Трампа».