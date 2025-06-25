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Газета.ru

В США высказались о вводе «Орешника» в серийное производство

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Источник изображения: gazeta.ru

MWM: ввод «Орешника» в серийное производство стал поворотным моментом

Ввод нового ракетного комплекса «Орешник» в серийное производство стал поворотным моментом. Об этом пишет издание Military Watch Magazine.

«Ввод ракеты в эксплуатацию знаменует собой поворотный момент для ракетных войск РФ , которые прежде состояли из систем малой дальности "Искандер-М" и межконтинентальной дальности "Сармат"», - говорится в сообщении.

Аналитики напомнили, что характеристики ракеты, продемонстрированные во время его первого применения в 2024 году, вызвали тревогу во многих странах Запада.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что в стране разворачивается серийное производство ракетных комплексов средней дальности «Орешник».

«Орешник» - новейшая российская баллистическая гиперзвуковая ракета с разделяющейся боеголовкой. Ее можно оснащать как в ядерном, так и в неядерном варианте, дальность полета - 5500 километров. Первый экспериментальный запуск в реальных боевых условиях произошел 21 ноября 2024 года по объекту в Днепре.

Ранее военный эксперт рассказал, почему Россия не использует «Орешник» против Украины.


Михаил Миронов

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