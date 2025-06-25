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Газета.ru

В Крыму испытали новый дрон-камикадзе

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Дрон-камикадзе «Архангел»
Дрон-камикадзе «Архангел».
Источник изображения: Shutterstock

В Крыму испытали новый дрон-камикадзе «Архангел»

В Крыму успешно испытали новый дрон-камикадзе «Архангел». Об этом сообщает ТАСС.

Испытания проводили специалисты всероссийского проекта по обучению пилотированию беспилотников «Архангел». Основатель проекта Михаил Филиппов пояснил, что испытания проходили как тест-драйв оборудования систем связи и наведения.

«Новый дрон "Архангел" испытан в небе Крыма. В ближайшем будущем управляемые ракеты должны стать основой противовоздушной и противолодочной обороны полуострова», - рассказал он.

Недавно компания 3mx представила систему «Булат-онлайн», автоматический комплекс обнаружения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Новая разработка предназначена для организации безопасности мероприятий и гражданских объектов. Систему можно интегрировать с другими системами, например видеофиксации, и получать еще и видео в режиме онлайн.

До этого «Ростех» создал новую систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) под названием «Серп-ВС13Д», которая предназначена для защиты страны от налета вражеских беспилотников.

Ранее российские военные применили на СВО новые беспилотники камикадзе.


Михаил Миронов

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