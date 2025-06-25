"Прекращение ударов - не главное". Чем завершилась война Ирана и Израиля?

Совбез Ирана подтвердил перемирие с Израилем

Израиль согласился с инициативой президента США Дональда Трампа о прекращении огня, так как считает, что цели операции «Восходящий лев» достигнуты. Совбез Ирана также подтвердил перемирие с Израилем. Чем завершилась 12-дневная война и можно ли считать одну из сторон проигравшей, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Военные итоги

Власти Ирана подтвердили перемирие с Израилем. Совет безопасности Исламской Республики заявил о "победе, которая заставила врага пожалеть, признать поражение и в одностороннем порядке прекратить агрессию". При этом Тегеран обещает дать ответ на любое агрессивное действие Израиля.

В свою очередь, глава минобороны Израиля Исраэль Кац приказал Армии обороны страны решительно ответить Ирану в случае нарушения режима прекращения огня.

В канцелярии премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху уверены, что Израиль достиг всех целей военной операции, устранив немедленную экзистенциальную двойную угрозу - в ядерной сфере и в области баллистических ракет.

И в самом деле - Вооруженные силы Израиля за весьма короткое время добились весьма впечатляющих результатов - разведка Исламской Республики явно не справилась ни с одной поставленной перед ней задачей, система ПВО Ирана была разгромлена за считанные часы и продемонстрировала нулевую эффективность, военно-воздушные силы Тегерана в этом конфликте не сказали ни одного внятного слова, по предприятиям ракетной и ядерной отрасли нанесены чувствительные удары и их дальнейшее функционирование в настоящее время под большим вопросом.

Самое главное - Военно-воздушные силы Израиля в ходе конфликта завоевали полное господство в воздухе и за время боевых действий не понесли никаких существенных потерь. Информация Ирана о сбитых самолетах Израиля пока не нашла своего подтверждения.

Что касается потерь непосредственно на территории Израиля от ударов иранских баллистических ракет, то они, безусловно, есть. Но признать их масштабными и, более того, катастрофическими, по всей видимости, никак нельзя. Косвенно об этом говорит незначительное количество жертв среди мирного населения.

Что касается периодически повторяющихся сообщений о полном банкротстве в ходе этого конфликта системы противоракетной обороны «Железный купол», то эта информация не совсем корректна. В этом плане следует отметить, что основная тяжесть борьбы с иранскими ракетами пришлась на системы ПРО Arrow-2, 3, THAAD, Patriot. А «Железный купол» относится к тактическим системам ПРО, и в основном предназначен для борьбы с неуправляемыми реактивными снарядами, запускаемыми из сектора Газа. Разумеется, в пределах своих тактико-технических характеристик «Купол» участвовал в отражении ударов, но играл далеко не главную роль.

Политические итоги

С одной стороны, прекращение огня в ходе конфликта между Ираном и Израилем достигнуто, однако в любой войне главное не прекращение обмена ударами, а политические итоги. Пока нет ясности, какие обязательства на себя берет Тегеран в связи с завершением военных действий (и берет ли на себя вообще хоть что-нибудь).

К примеру, пока не слышно, чтобы в Иране отказались от намерений ликвидировать Израиль как государство или взяли ли на себя обязательства прекратить реализацию национальной ядерной программы, способной привести к созданию ядерного оружия.

А без этого считать, что 12-дневная кампания привела к достижению всех поставленных военно-политических целей, похоже, у США и Израиля нет оснований.

Иран может в течение определенного времени восстановить все разрушения, возобновить масштабное серийное производство баллистических ракет, реанимировать предприятия ядерной отрасли. Но теперь разместить эти объекты уже не на уровне в 90-100 метров скального грунта, а глубже. Иными словами, чтобы никакими GBU-57 (американская корректируемая противобункерная авиационная бомба) предприятия ядерной отрасли Исламской Республики достать было бы невозможно. Такой ход событий вполне возможен.

Какие можно сделать выводы?

Что касается предварительных военно-стратегических итогов 12-дневной кампании, то в который раз убедительно дан следующий ответ - Бог в современных вооруженных конфликтах уже давно не на стороне больших батальонов, а исключительно на стороне высоких технологий.

И автоматически за этим утверждением следует вопрос - а возможно ли в принципе государству средних по территории и численности населения параметрам создать современные высокотехнологичные вооруженные силы, обладающие всеми необходимыми для успешной вооруженной борьбы атрибутами (от орбитальной группировки космических аппаратов до стратегических бомбардировщиков), чтобы в случае необходимости вступить в войну с первыми державами этого мира и сражаться с ними на равных? Или все это будет для подобных стран пустая трата немногочисленных ресурсов и наилучший выход из такой ситуации примкнуть к одному из военных блоков и сдать часть своего суверенитета сюзерену? Вопрос, однако, более чем дискуссионный.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок