Иран и Израиль победили друг друга.

Длившийся 12 дней конфликт между Израилем и Ираном завершился при посредничестве США. Все стороны объявили о победе: Израиль заявил об уничтожении ядерной угрозы, Иран – об отпоре агрессии, а США – о своей миротворческой миссии. Но, по мнению экспертов, установившееся перемирие – шаткое, а риски новой эскалации в регионе высоки. К тому же неизвестно, куда делись более 400 кг высокообогащенного Ираном урана.

Израиль и Иран нарушили режим прекращения огня, заявил Дональд Трамп. Он подчеркнул, что недоволен обеими странами, но в особенности еврейским государством. "Израиль. Не сбрасывайте бомбы. Если вы это сделаете, это будет серьезным нарушением. Немедленно верните своих пилотов домой!" – написал президент США в соцсети Truth Social. Он также допустил, что ему придется "успокоить" Израиль.

О перемирии между Тель-Авивом и Тегераном американский лидер объявил ранним утром 24 июня. Глава Белого дома предложил план, согласно которому первым огонь прекратит Иран, через 12 часов аналогичный шаг предпримет Израиль, а "через 24 часа мир будет приветствовать официальное завершение 12-дневной войны". В интервью NBC глава Трамп выразил мнение, что прекращение огня будет "длиться вечно".

"Я не верю, что они когда-нибудь снова начнут стрелять друг в друга. <…> Это великий день для Америки. Это великий день для Ближнего Востока. Я очень рад, что смог выполнить эту работу. Погибали много людей, становилось только хуже", – сказал он. Обе противоборствующие стороны сообщили о готовности следовать инициативе США.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил Трампа за "поддержку в сфере обороны и участие в устранении иранской ядерной программы", пишет Reuters. Он также подчеркнул, что Тель-Авив уже достиг поставленной задачи, а именно – ликвидации атомной угрозы со стороны Тегерана.

Верховный совет национальной безопасности Ирана также заявил о решении одобрить режим прекращения огня. "Божественным даром <…> стала победа, заставившая врага сожалеть [о содеянном], признать поражение и в одностороннем порядке прекратить свою агрессию", – приводит текст заявления иранская гостелерадиокомпания. Отмечается, что вооруженные силы Исламской республики дали "унижающий и образцовый ответ на жестокость" Израиля.

Россия приветствовала возможные договоренности о прекращении огня между сторонами конфликта на Ближнем Востоке, заявил глава МИД Сергей Лавров. В то же время он призвал не спешить с выводами по перемирию. Министр указал: с одной стороны, Трамп заявил об окончательном мире между Ираном и Израилем, а с другой – после соответствующего объявления появилась информация об обмене ударами.

Министр также подчеркнул, что Москва уже вносила свои предложения по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке в доверительных контактах с Вашингтоном, Тегераном и Тель-Авивом. "Они [предложения] были нацелены на то, чтобы преодолеть главные противоречия в стремлении США и Израиля достичь договоренности за счет нарушения основополагающего права Ирана, как и любой другой страны, на обогащение урана в контексте реализации мирных ядерных программ", – сказал Лавров.

По версии аналитиков агентства Bloomberg, самой большой загадкой 12-дневной войны остается местонахождение иранского урана, пригодного для создания атомной бомбы. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) признало, что всего

через пять дней после начала конфликта инспекторы потеряли из виду 409 килограммов высокообогащенного урана в Иране.

Этот запас может храниться в 16 баллонах высотой 91,4 сантиметра. Каждый из них будет весить около 25 килограммов, и не составит труда перевезти их на заднем сиденье автомобиля "в секретное место и спрятать на неопределенный срок", пишет Bloomberg.

Напомним, Израиль начал военную операцию против Ирана в ночь на 13 июня. В ЦАХАЛ заявили об "упреждающей, точной, комбинированной" атаке. По версии израильской стороны, Исламская республика стремится создать ядерную бомбу.

В минувшие выходные США вступили в военный конфликт между Израилем и Ираном. Американские вооруженные силы ударили по трем иранским ядерным объектам – в Фордо, Натанзе и Исфахане. США уничтожили "ядерные амбиции" Исламской республики, разрушив иранскую ядерную программу, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет. Вечером 23 июня Иран нанес ответный удар по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре.

"Нынешняя ситуация напоминает события 2020 года. Тогда Иран в качестве ответа на убийство генерала Касема Сулеймани выпустил ракеты по американской базе, – указал американист Малек Дудаков. – Тегеран тогда заранее уведомил Вашингтон о своих планах. То же самое произошло сейчас при ответной атаке Исламской республики по базе в Катаре. После такого акта стороны взяли курс на деэскалацию".

Все участники противостояния "умело использовали яркие спецэффекты", обратил внимание Федор Лукьянов, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", директор по научной работе Фонда клуба "Валдай". "Удары были чрезвычайно аккуратные, чтобы не спровоцировать ни США, ни Иран, ни Израиль на расширение эскалации. И надо признать, стороны выдержали правила игры", – подчеркнул аналитик.

"В итоге теперь каждый участник может объявить о грандиозной победе, что, собственно, они и делают. Иранская система выстояла против самого грозного противника. Израиль решил вопрос с Тегераном, у которого якобы больше нет ядерных программ. США установили долгожданный мир на всем Ближнем Востоке", – привел эксперт обоснования успеха каждой из сторон.

Однако на деле по итогам 12-дневной войны проигравшими можно считать всех,

полагает Дудаков. "Иран и Израиль понесли серьезный экономический и инфраструктурный ущерб. Для США ситуацию осложняет внутренний раскол. Республиканская партия, приведшая Трампа к победе, разваливается. Президенту стало сложнее заключить большую сделку на Ближнем Востоке, чем это было до нанесения ударов по Ирану", – детализировал американист.

"С самого начала действия Израиля против Ирана были авантюрой – как минимум в силу невозможности проведения сухопутной операции даже с помощью союзников. Сейчас это сомнительное дело, похоже, сворачивается – и происходит это крайне комично", – отметил в свою очередь военный эксперт Алексей Анпилогов.

Так, в Вашингтоне и Тель-Авиве продолжают настаивать, что цели их операции были достигнуты: ядерная программа якобы уничтожена. Однако, по оценкам собеседника, все это больше похоже на фарс. "В МАГАТЭ признали, что они не располагают информацией о местонахождении значительных запасов обогащенного урана. Нет также никаких доказательств уничтожения подземных ядерных комплексов", – пояснил аналитик.

Впрочем, риторика американской и израильской сторон объяснима: отсутствие результата спровоцировало бы взрыв общественного негодования. "Поэтому каждая сторона и пытается выставить себя победительницей. Это в некотором роде информационная жвачка, которую пытаются скормить населению", – добавил он.

"Завершение противостояния отвечает интересам и Тегерана. В Иране понимают, что они не смогут достичь быстрой победы над Израилем. Речь шла бы о длительном и изматывающем конфликте. Поэтому руководство республики согласится на прекращение военных действий, но фактически выйдет из ситуации моральным триумфатором", – считает эксперт.

Однако еврейское государство не совсем устраивает перемирие, потому что Тель-Авив не решил заявленных задач, более того – оказался в проигрыше, добавил Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности. По его мнению, ситуация вновь обострила разногласия между Нетаньяху и Трампом. "Первый хочет продолжать операцию против Ирана, а второй выступает против этого. Режим прекращения огня крайне неустойчив. Более того, возможны провокации", – подчеркнул он.

"Президент США считает, что он достиг всего, что планировал. Кроме того, американская сторона продемонстрировала миру возможности бомбардировщиков B-2 и свою силу. Но Трамп не заинтересован в войне против Исламской республики. Поэтому он пытается принудить израильского премьера к перемирию", – уточнил собеседник.

"Повторю, в Израиле не готовы смириться со своим проигрышем,

а следовательно, кризис в отношениях Трампа и Нетаньяху будет лишь углубляться. Еврейское государство не сможет исправить ситуацию, нанося удары по противнику. Нетаньяху фактически попал в ловушку. Положение дел у него плохо, и события могут развиваться по сценарию, при котором ему придется подать в отставку", – допустил Ципис.

По мнению Дудакова, сложности с достижением долгосрочного мира могут вызвать и возможные будущие переговоры по ядерной сделке. "США не поменяли позицию и продолжают требовать от Ирана прекратить любое обогащение урана, на что Тегеран идти не собирается. Если Белый дом будет вести диалог в прежнем формате, его ждет такой же провал, как и до атак на иранские ядерные объекты", – пояснил он.

По мнению Анпилогова, перспективы заключения США и Ираном соглашения по ядерной сделке нулевые. "Тегеран, вероятно, вернется к положениям СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий), но уже с рядом условий. Например, власти республики потребуют возможность проводить глубокое обогащение урана, вплоть до нижнего оружейного предела – примерно до 70%", – рассуждает эксперт.

"Штаты, может быть, и примут требования, но скорее спустят процесс на тормозах, погрязнув в дипломатических согласованиях. А Израиль продолжит заявлять об "угрозах", исходящих со стороны Исламской республики", – прогнозирует собеседник. Поэтому нельзя исключать новых витков эскалации на Ближнем Востоке. Но стороны явно вынесут уроки из нынешней 12-дневной войны. Таковых как минимум три.

"Ирано-израильский конфликт, во-первых, подтвердил значимость ударных дронов, а также баллистических ракет в оперативно-стратегическом воздействии на инфраструктуру противника. Во-вторых, эти события еще раз подсветили, насколько важно иметь мощную систему ПВО. Наконец, странам нужно готовиться к длительным военным противостояниям. Если по итогам шестидневной войны Израиль вышел безусловным победителем, то сейчас воздушный блицкриг еврейского государства, хотя и удался, но не привел к значительным результатам", – заключил Анпилогов.

Анастасия Куликова