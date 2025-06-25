«Ростех» представил первого робота для разминирования лазером на расстоянии

Первого робота для разминирования территории с помощью лазера представили 24 июня специалисты холдинга «Швабе» (входит в госкорпорацию «Ростех») в ходе Международного форума «Инженеры будущего».

Управляемый роботизированный комплекс помещен на гусеничную платформу. Внутри него встроен компактный лазер, который способен обезвреживать взрывоопасные объекты на расстоянии.

«Мощный источник лазерного излучения позволяет нейтрализовывать неразорвавшиеся боеприпасы, мины и самодельные взрывные устройства, в том числе снабженные неконтактными датчиками подрыва», — отмечено на сайте «Ростеха».

Для того, чтобы обезвредить объект, лазер прожигает его оболочку, после чего из него выплавляется взрывчатое вещество без детонации припаса. Робот способен разминировать объекты, находящиеся на расстоянии в сотнях метрах от него.

23 июня холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») передал Вооруженным силам (ВС) РФ поставку новейших зенитных управляемых ракет ближнего перехвата для зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь». Как отметили разработчики, такие мини-ракеты позволят увеличить боекомплект «Панциря» до 48 боеприпасов. При этом комплекс может перехватывать большее количество воздушных целей, например, беспилотников.