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ЦАМТО

Президент Колумбии опроверг слухи о планируемой закупке китайских истребителей J-10CE

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Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 24 июня. Президент Колумбии Густаво Петро категорически опроверг слухи о планируемой закупке китайских истребителей J-10CE для колумбийских ВВС, которые появились после его официального визита в КНР.

Как сообщает Defensa.com, заявление президента Колумбии напрямую связано с опубликованными в мае сообщениями, в которых утверждалось, что Китай предложил Колумбии самолет J-10CE в рамках двусторонних переговоров. Г.Петро опроверг эти утверждения, отметив, что диалог с китайским правительством по военным вопросам или закупке военной техники не проводился.

В своем заявлении Г.Петро также подтвердил объявленное правительством в апреле решение, когда было официально объявлено, что Колумбия закупит в Швеции новые истребители JAS-39E/F "Грипен" для замены состоящих на вооружении устаревших "Кфир". Выбор был основан на технических, эксплуатационных и бюджетных оценках, которые позиционировали "Грипен" как лучший вариант для обеспечения превосходства в воздухе и оперативной совместимости с колумбийскими ВВС.

На днях министр обороны Колумбии Педро Санчес предоставил подробную информацию о запланированных сроках выполнения проекта. Он пояснил, что окончательное соглашение, как ожидается, будет подписано в сентябре этого года. Первый самолет JAS-39E/F "Грипен" ожидается получить спустя 16-18 месяцев после подписания контракта.

Отвечая на вопрос о финансовых и технических аспектах соглашения, глава Министерства обороны сообщил, что в переговорах с Saab "достигнут значительный прогресс".

По его словам, "контрактные условия практически согласованы, а бюджетное планирование находится на завершающей стадии в рамках национальной фискальной политики".

Министр также подчеркнул, что проект закупки JAS-39E/F "Грипен" будет сопровождаться встречными компенсационными соглашениями в таких ключевых секторах, таких как энергетика, питьевая вода и здравоохранение.

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Страны
Китай
Колумбия
Швеция
Продукция
Gripen NG
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