ЦАМТО: "Железный купол" показал свою уязвимость

ЦАМТО, 24 июня. Израильская тактическая система ПРО "Железный купол" оказалась не способна перехватывать иранские баллистические ракеты средней дальности, тем самым она показала свою уязвимость.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

"Анализ боевых действий на протяжении всего периода обмена ударами между Израилем и Ираном, если мы говорим про оценку израильского потенциала, свидетельствует о том, что система противовоздушной и противоракетной обороны еврейского государства оказалась недостаточно эффективной. И прилеты иранских баллистических ракет показали, что Израиль уязвим от воздействия данного вида оружия и не способен герметично обеспечить защиту воздушного пространства своей страны", – сказал И.Коротченко.

По его словам, в условиях конфликта подобного рода интенсивности и при использовании Ираном относительно современных видов оружия зенитный ракетный комплекс "Железный купол" не способен осуществлять противоракетный перехват в принципе.

Он справляется лишь с задачей в узком сегменте: это перехват при массированных ударах по Израилю палестинскими и проиранскими группировками с использованием полукустарных (полупромышленных) ракет типа "Кассам". Они не высокоточные и используются противниками Израиля для массовых запусков в расчете на то, что часть из них поразит какие-то объекты на территории Израиля", – отметил директор ЦАМТО.

Поэтому, по мнению И.Коротченко, ЗРК "Железный купол" в принципе не способен обеспечить перехват иранских баллистических ракет средней дальности, даже самых простейших моделей.

"Другие средства противоракетной обороны – это израильские разработки Arrow-3, а также комплекс американского производства для заатмосферного перехвата баллистических ракет THAAD также не смогли обеспечить стопроцентный перехват иранской баллистики. Сам Израиль устами официальных лиц заявлял, что примерно где-то лишь 10% иранских ракет попадают в цель. В действительности, я полагаю, что с экспертной точки зрения мы можем говорить, что где-то 18-20% запущенных Ираном ракет не были перехвачены", – подчеркнул И.Коротченко.

По его мнению, этот фактор послужил одним из побудительных мотивов для Израиля, чтобы он пошел на перемирие.

Кроме того, по словам И.Коротченко, Израилю помогли в перехвате ракет американские боевые корабли, находящиеся в регионе и имеющие на своем борту систему ПРО "Иджис" (Aegis) с противоракетами SМ-3.

"Главный вывод из этого конфликта заключается в том, что Израиль будет усиливать сегмент противоракетных комплексов, масштабируя их закупку и собственное производство, а также увеличивать количество противоракет и пусковых установок", – сказал И.Коротченко.

Директор ЦАМТО считает, что Иран понес существенные потери в ходе боевых действий именно комплексов ПВО, и перед ним стоит задача восстановления соответствующего противовоздушного и противоракетного потенциала.

Опираться в этом вопросе, по его мнению, Иран будет на Россию и Китай, будут закупаться, в первую очередь, системы и комплексы ПВО, а также другие вооружения.