В ЦАМТО высказали сомнение в эффективности американских ударов по Ирану

ЦАМТО, 24 июня. Иран, наверняка, заблаговременно подготовился к атаке США противобункерными бомбами GBU-57 и вывез самое ценное оборудование, а также запасы обогащенного урана в безопасное место, где их невозможно идентифицировать.

Исходя из этого, эффективность ударов без доступа инспекторов МАГАТЭ на объекты оценить крайне затруднительно, заявил "РИА Новости" директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Они применили противобункерные бомбы GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator, без которых Израиль не способен поразить самые глубокие подземные объекты, сообщил американский телеканал Fox News. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей Тегерана. Он заявил, что Иран должен согласиться "закончить эту войну" либо его ждут куда более серьезные последствия.

GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator – самая крупная в мире противобункерная бомба. Она была создана в начале 2000-х годов, когда выяснилось, что мощности существующих боеприпасов недостаточно для поражения глубоко залегающих укрепленных объектов.

"Насколько эффективны были американские удары? Надо сказать, что Иран ожидал подобного рода атаки сразу с началом боевых действий. Соответствующее наиболее ценное оборудование и запасы обогащенного урана с большой долей вероятности были вывезены с объектов хранения и находились там, где, по мнению иранской стороны, их невозможно идентифицировать и нанести удар. Без доступа инспекторов МАГАТЭ, с которыми Иран, вероятно, откажется сотрудничать в ближайшие месяцы, оценить последствия нанесенных американцами ударов противобункерными бомбами крайне затруднительно", – сказал И.Коротченко.

"Идеология применения этого оружия подразумевает, прежде всего, уничтожение высокоприоритетных, заглубленных целей при неядерном варианте ведения боевых действий. Подобного класса бомба использовалась американцами для ударов по местам предполагаемого размещения международного террориста Усамы бен Ладена в Афганистане", – отметил И.Коротченко.

Кроме того, он добавил, что бомба сконструирована таким образом, что при ударе пробивает как можно глубже скальную породу, углубившись в нее. Дальше происходит подрыв боезаряда и основной поражающий эффект удара нацелен на то, чтобы пробить проход в защищаемый объект и фугасным воздействием взрыва уничтожить сам объект, а также все, что там находится: специалистов, военных, оборудование, имущество, запасы и т.д.

"При проведении этой операции у военно-политического руководства США был расчет на максимальное поражение объекта Фордо. Цел он или может быть восстановлен или не поврежден, без доступа на объект получить точные данные невозможно. Даже с помощью спутниковой разведки сложно дать точный ответ. Все оценки носят исключительно экспертный характер", – резюмировал И.Коротченко.